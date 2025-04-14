Эксперты проверили расход топлива гибридных авто в реальных условиях

Эксперты проверили расход топлива гибридных авто в реальных условиях1
- 14.04.2025, 13:45
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Результаты удивили.
Испытания гибридов показало, что некоторые модели в реальных условиях экономичнее, чем ожидалось. Впрочем, отдельные гибриды потребляют даже больше топлива, чем бензиновые аналоги.
О тесте гибридов на экономичность рассказали на сайте Car Expert.
Испытания провела Австралийская автомобильная ассоциация (ААА), которая регулярно проверяет реальный расход топлива различных моделей. Для теста выбрали шесть полноценных и два «мягких» гибрида.
Результаты удивили. Сразу три гибрида в тесте оказались экономичнее, чем на бумаге. В частности, реальный расход топлива Toyota RAV4 Hybrid на 0,7 л/100 км меньше указанного в характеристиках. У Honda CR-V e:HEV и Suzuki Swift MHEV разница составила 0,3 л/100 км, а у гибридной Toyota Corolla — 0,2 л. Гибрид Toyota Highlander подтвердил паспортные показатели.
Также эксперты проверили, на сколько гибриды экономичнее бензиновых версий этих же моделей. Лучше всего проявил себя кроссовер Toyota Highlander Hybrid, который потребляет на 2,7 л/100 км меньше бензинового варианта.
А вот гибрид Subaru Forester имеет больший «аппетит» (на 0,2 л/10окм), чем бензиновая модель. Впрочем, тестировали кроссовер предыдущего поколения, а новый Subaru Forester Hybrid значительно экономичнее.