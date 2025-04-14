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Литва выделила 10 миллионов евро на дальнобойное оружие для Украины

  • 14.04.2025, 13:43
Литва выделила 10 миллионов евро на дальнобойное оружие для Украины

Об этом сообщил министр обороны Украины.

Литва выделила 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения для Украины. Это поможет усилить дальность украинских военных возможностей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Министерство национальной обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство современного украинского дальнобойного вооружения.

Это первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан между Киевом и Вильнюсом в декабре 2024 года.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинское оружие, изготовленное благодаря этой поддержке, уже эффективно работает на фронте — усиливая дальность, точность и огневую мощь Сил обороны.

Украина совместно с литовскими партнерами работает над следующим этапом — еще одним траншем в 10 миллионов евро, который позволит расширить производство и еще больше укрепить обороноспособность.

Умеров назвал такое сотрудничество стратегической инвестицией в силу Украины, ее независимость и безопасность всей Европы.

«Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу», - отметил он.

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