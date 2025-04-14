Литва выделила 10 миллионов евро на дальнобойное оружие для Украины 14.04.2025, 13:43

Об этом сообщил министр обороны Украины.

Литва выделила 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения для Украины. Это поможет усилить дальность украинских военных возможностей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Министерство национальной обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство современного украинского дальнобойного вооружения.

Это первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан между Киевом и Вильнюсом в декабре 2024 года.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинское оружие, изготовленное благодаря этой поддержке, уже эффективно работает на фронте — усиливая дальность, точность и огневую мощь Сил обороны.

Украина совместно с литовскими партнерами работает над следующим этапом — еще одним траншем в 10 миллионов евро, который позволит расширить производство и еще больше укрепить обороноспособность.

Умеров назвал такое сотрудничество стратегической инвестицией в силу Украины, ее независимость и безопасность всей Европы.

«Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу», - отметил он.

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