Кыргызстан выдал ноту России 14.04.2025, 13:49

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Из-за видео в бане Москвы.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило официальную ноту послу России Сергею Вакунову в связи с «массовыми задержаниями» кыргызских граждан в банном комплексе «Бодрость» в Москве 11 апреля. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — сказано в сообщении.

Встречу с Вакуновым провел замглавы киргизского МИД Алмаз Имангазиев. Он также попросил принять «действенные меры по защите прав» граждан Киргизии в России и способствовать тому, чтобы впредь не допускалась подобная ситуация, которая может «нанести урон кыргызско-российским отношениям союзничества и стратегического партнерства», отмечено в релизе.

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором видны люди, как одетые, так и полураздетые, плотно сбитые в кучу на полу, над которыми стоят мужчины в черной форме оперативников и балаклавах. На кадрах лежащих полуголых людей заставляют ползти по полу коридора, чтобы присоединиться к остальным. Как писали «Вести.kg», облаву устроили после жалоб жителей на то, что в банный комплекс, популярный у граждан Кыргызстана, якобы не пускают местных.

В МИД в Бишкеке сообщили, что задержанных доставили в отдел МВД по Тимирязевскому району Москвы для проверки документов и законности пребывания в России. Туда оперативно выехали сотрудники кыргызского посольства.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, посольством установлена связь с указанными гражданами Кыргызской Республики и в настоящее время оказывается соответствующая консульско-правовая помощь. Вместе с тем уточняется информация о применении неправомерных действий со стороны правоохранительных органов России в ходе проведенного рейда», — говорилось в сообщении.

В МИД республики добавили, что держат вопрос на контроле.

Вручить посольству России ноту в связи с произошедшим призывал глава Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Кыргызстана Жанар Акаев.

«Мне присылают видео, как в России унижают наших граждан. Там видно бесчеловечное обращение к кыргызстанцам. Кто защитит их? Мы члены ЕАЭС, но наших граждан там унижают и избивают. Во время рейда в бане их, оказывается, били, унижали, заставляли есть сигареты и острый перец. Это нечеловеческое отношение», — процитировали его «Вести.kg».

В сентябре внешнеполитическое ведомство Кыргызстана рекомендовало соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию «в связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан». Такие же рекомендации выдали своим гражданам в МИД Таджикистана.

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