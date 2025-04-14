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Глава МИД Швеции: Пришло время конфисковать замороженные активы РФ, чтобы помочь Украине

  • 14.04.2025, 13:59
Глава МИД Швеции: Пришло время конфисковать замороженные активы РФ, чтобы помочь Украине
Мария Мальмер Стенергард

Мальмер Стенергард призвала к усилению давления на Кремль.

Последние смертоносные удары России по Украине должны привести к усилению давления Европейского Союза на Россию, в частности путем конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает «Европейская правда».

«Недавние смертоносные атаки на Украину показывают, что Россия не хочет мира. Поэтому сейчас нам надо усилить давление на Россию, а также увеличить поддержку Украины. Также пришло время двигаться дальше и забрать замороженные активы», — отметила она.

Министр считает, что Украину надо делать сильнее, чтобы она «могла сказать нет плохим предложениям» во время процесса мирного урегулирования.

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