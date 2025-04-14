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Духовный советник Трампа назвал Путина «чистым злом»

  • 14.04.2025, 14:14
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Духовный советник Трампа назвал Путина «чистым злом»
Марк Бернс и Дональд Трамп

Мир должен объединиться перед лицом этого зла.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс осудил российскую ракетную атаку на Сумы, которая произошла в Вербное воскресенье, 13 апреля. Об этом он написал на платформе X в понедельник, 14 апреля.

Опубликовав видео с места прилета, он назвал удар «непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни», а диктатора РФ Владимира Путина - «чистым злом».

«Вот почему я назвал Путина злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасное бомбардирование Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье — день, предназначенный для поклонения и духовного обновления для христиан по всему миру. Это жестокое нападение, безжалостно направленное на невинных прихожан, собравшихся в мире, чтобы отметить Вербное воскресенье, является непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни. В Сумах этот варварский акт унес как минимум 32 жизни (34 - ред.)», - отметил Бернс.

По его словам, такое преднамеренное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком пренебрежении к состраданию и морали.

«Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств, призывая всех людей совести осудить это зло и неустанно работать ради мира и примирения», - добавил он.

Бернс призвал всех людей веры со всего мира публично осудить Россию за эти злостные акты насилия против гражданского населения — женщин и детей. Подчеркнув, что мир должен объединиться перед лицом этого зла.

Он также напомнил, что глава США Дональд Трамп желает, чтобы эти преступления прекратились, а мир настал как можно скорее.

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