Духовный советник Трампа назвал Путина «чистым злом» 14.04.2025, 14:14

1,254

Марк Бернс и Дональд Трамп

Мир должен объединиться перед лицом этого зла.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс осудил российскую ракетную атаку на Сумы, которая произошла в Вербное воскресенье, 13 апреля. Об этом он написал на платформе X в понедельник, 14 апреля.

Опубликовав видео с места прилета, он назвал удар «непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни», а диктатора РФ Владимира Путина - «чистым злом».

«Вот почему я назвал Путина злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасное бомбардирование Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье — день, предназначенный для поклонения и духовного обновления для христиан по всему миру. Это жестокое нападение, безжалостно направленное на невинных прихожан, собравшихся в мире, чтобы отметить Вербное воскресенье, является непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни. В Сумах этот варварский акт унес как минимум 32 жизни (34 - ред.)», - отметил Бернс.

По его словам, такое преднамеренное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком пренебрежении к состраданию и морали.

«Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств, призывая всех людей совести осудить это зло и неустанно работать ради мира и примирения», - добавил он.

Бернс призвал всех людей веры со всего мира публично осудить Россию за эти злостные акты насилия против гражданского населения — женщин и детей. Подчеркнув, что мир должен объединиться перед лицом этого зла.

Он также напомнил, что глава США Дональд Трамп желает, чтобы эти преступления прекратились, а мир настал как можно скорее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com