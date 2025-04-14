Глава МИД Франции: Ядерные переговоры между США и Ираном должны отвечать европейским интересам 14.04.2025, 14:17

Жан-Ноэль Барро

Иран и США заявили о позитивных результатах первого раунда переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил сегодня, 14 апреля, что Франция, Великобритания и Германия будут внимательно следить за ядерными переговорами между Соединенными Штатами и Ираном, чтобы убедиться, что они отвечают европейским интересам, информирует Reuters.

«Мы будем внимательны, вместе с нашими британскими и немецкими друзьями и партнерами, чтобы гарантировать, что любые (американо-иранские) переговоры, которые могут состояться, будут отвечать нашим интересам безопасности по ядерной программе Ирана», — сказал Барро, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Напомним, что США и Иран провели первый раунд переговоров по иранской ядерной программе в Омане 12 апреля. Участники переговоров обменялись взглядами своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Исламской Республики через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, говорится в сообщении МИД Омана. Стороны договорились продолжить переговоры на этой неделе, добавили в МИД, не уточнив точной даты.

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