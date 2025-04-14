Лукашенко потребовал, чтобы организации на первых этажах за свой счет ремонтировали фасады 14.04.2025, 14:31

Диктатор хочет переложить ремонт на предпринимателей.

Организации, которые занимают первые этажи строений, нужно привлекать к поддержанию фасадов в нормальном состоянии. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая 14 апреля с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

«У нас почти в каждом доме на первых этажах коммерческие структуры, государственные предприятия. Мы договаривались когда-то: фасад — за ними. Мы уже не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали ремонтировать и балконы в порядок приводить. Фасады пусть приводят в порядок. За свой счет. Кому надо помочь, вы разберетесь», — сказал Лукашенко.

Он также потребовал привести Минск в порядок в Год благоустройства, потому что «как будет в Минске, так будет по всей стране».

«Это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации», — добавил политик.

Кроме того, он выдвинул требование и насчет жилой застройки:

«Внутри территории должны быть облагорожены, ухожены, в том числе и дворы, где живут жильцы. Главам администраций на местах задачу ставьте. Они пусть жестко требуют. Жестко требуют, потому что заболеет человек — бесплатно лечим, расходуем колоссальные деньги. Так давайте отсюда начинать».

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