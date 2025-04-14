Wildberries запускает новый формат доставки в Беларуси 14.04.2025, 14:33

Курьерскую доставку расширили за пределы Минска.

Маркетплейс Wildberries расширяет географию сервиса курьерской доставки из ПВЗ во все областные центры Беларуси. Об этом рассказали Office Life представители компании.

Клиенты маркетплейса смогут оформить услугу «Курьер экспресс» не только в Минске, но и в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Как уточнили в компании, получить товар из пункта выдачи заказов прямо до дома можно в течение двух часов с момента заказа. К тому же функция теперь доступна не только на сайте, но и в мобильном приложении. Как только заказ поступает в ПВЗ, у клиента появляется специальная кнопка вызова курьера. В итоге заказ бесплатно будет доставлен в течение двух часов с момента вызова курьера либо в выбранный временной слот.

В компании анонсировали, что продолжают работать над расширением курьерской сети и развитием логистических решений. Со временем общий охват курьерской доставки в Беларуси превысит 260 городов.

О запуске нового формата доставки в Беларуси маркетплейс объявил в конце марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com