В России директор баскетбольного клуба призывал воевать за ВСУ
- 14.04.2025, 14:53
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Он проживает в Смоленской области.
Директор одного из российских баскетбольных клубов, проживающий в Смоленской области, призывал воевать за ВСУ, сообщают росСМИ.
Имя функционера и название команды не называются, однако известно, что он является уроженцем Украины.
В пресс-службе УФСБ по Смоленской области заявили, что 46-летний фигурант дела приговорен к двум годам колонии общего режима.
Сообщается, что, будучи противником вторжения в Украину, мужчина призывал в интернете российских военных сложить оружие и перейти на сторону ВСУ.
Напомним, 2 марта 2022-го года после полномасштабного вторжения РФ в Украину Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все команды из РФ и Беларуси от соревнований под своей эгидой.
FIBA была одной из первых международных федераций, которая приняла решение отстранить команды из России и Беларуси от своих турниров.