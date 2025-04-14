Можно ли использовать старые талоны на проезд после изменения тарифов 3 14.04.2025, 14:43

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С начала апреля во многих городах Беларуси подняли оплату проезда в общественном транспорте.

С начала апреля в столице и областях Беларуси подняли оплату проезда в общественном транспорте. Можно ли использовать талоны, купленные по старым ценам? Согласно правилам пассажирских перевозок, старые проездные билеты можно использовать в течение 30 дней со дня изменения тарифов, пишет газета «Аргументы и факты».

Кроме того, после истечения этого срока старые талоны можно обменять на новые, однако с доплатой разницы в цене.

Обмен возможен только в течение месяца. Более того, сделать это можно только в транспортной компании того или иного города Беларуси. Соответственно, обменять талоны можно в киосках и кассах.

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