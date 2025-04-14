Полковник ВСУ рассказал, каким должен быть ответ Украины на удар по Сумам 3 14.04.2025, 15:49

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Роман Свитан

Ракеты нужно направлять на Кремль и Рублевку.

Ответом на террористический удар по Сумам должен быть удар по Кремлю, где сидят те, кто дает приказы. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью на Radio NV.

Так отвечая на вопрос, каким должен быть ответ Украины, Свитан подчеркнул, что наказывать надо того, кто давал приказ выполнить такого рода задачу и давал цель.

«Если уж направлять обратку, так надо на Кремль направлять. Т.е. сегодня ночью должны были уйти хотябы несколько десятков баллистических ракет наших по Кремлю. Вот это было бы наказание виновных. …Оптимальный вариант - это зеркальный ответ: пришла ракета на Сумы - 10 ракет зашло на Кремль, вторая ракета на Сумы пришла - еще 10 ракет зашло на Рублевку - там в основном центры принятия решений, в рублевских банях», - сказал Свитан.

По его словам, уничтожение исполнителей - это мелочь, это проблему не решит.

«И должны быть ответы умноженные на десять. Тогда это будет работать», - добавил полковник запаса.

Удар по Сумам был в чистом виде террористической атакой, подчеркнул Свитан. Он пояснил:

«Удар был связан с так называемыми мирными инициативами. Те, кто носится с мирными планами, дали возможность террористу Путину заявить свои требования - освобождение 5 областей от наших военнослужащих. И дальше террорист начинает убивать заложников».

По его словам, об ошибочном ударе речи не может быть. Разница в 200 метров между местами прилетов баллистических ракет говорит, что были конкретные две цели. Как утверждает Свитан, первый удар был «прикрытием», а основной удар - второй, кассетный с воздушным подрывом.

«Баллистические ракеты, которыми пользуются россияне, и KN-23 в том числе, уже довели «до ума» - у них уже 1,5-2 десятка метров кругового вероятного отклонения. А у «Искандера» еще меньше. На 200 метров не ошибутся. …Это в чистом виде террористическая атака, чтоб заставить всех участников процесса, которые слушают террориста Путина пойти на его условия», - уверен Свитан.

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