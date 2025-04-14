Американский школьник открыл 1,5 миллиона новых космических объектов 1 14.04.2025, 15:05

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Маттео Пас поразил научное сообщество.

Американский школьник Маттео Пас поразил научное сообщество, разработав алгоритм искусственного интеллекта, позволивший обнаружить 1,5 миллиона ранее неизвестных космических объектов, передает New Voice.

Работая под руководством ученого Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт), он использовал данные инфракрасного телескопа NEOWISE от НАСА.

Проект начался в рамках программы Planet Finder Academy, где Паз применил знания в области математики, кодирования и теоретической информатики. Его модель ИИ смогла эффективно анализировать огромные массивы инфракрасных данных и выделять изменения в яркости — признаки переменных объектов, таких как квазары, вспышки сверхновых и затменные двойные звезды.

NEOWISE в течение десятилетий собирал инфракрасные данные о космосе, большая часть которых ранее оставалась неиспользованной. Благодаря алгоритму Паза, эти данные обрели новую жизнь. Вместе с ученым Дэви Киркпатриком они усовершенствовали модель, которая теперь способна выявлять едва заметные изменения в миллионах записей.

Ожидается, что в 2025 году команда опубликует полный каталог новых объектов, изменивших яркость, что даст учёным важные сведения об эволюции Вселенной. Паз, в свою очередь, уже делится опытом с другими учениками, продолжая научную традицию наставничества.

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