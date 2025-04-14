«Для Беларуси очень жестоко и даже стыдно»2
- 14.04.2025, 15:10
- 1,784
Белоруска купила в магазине картошку в непрозрачном пакете и осталась разочарована.
Женщина купила в магазине картошку в непрозрачном пакете и осталась разочарована качеством: половину пришлось выбросить. Своим разочарованием женщина поделилась в TikTok, где ей не все поверили, пишет «Зеркало».
— Вот такая картошка сейчас в магазине — завуалирована в пакеты непрозрачные, чтобы покупатель не смог увидеть, какую картошку нам вообще продают. Такое, конечно, для Беларуси очень жестоко и, наверное, даже стыдно, — прокомментировала авторка видео.
@olya_nl0 #беларусь ♬ оригинальный звук - Olya_nl
При этом, по словам женщины, картошка была «очень мелкая и больная, половину пришлось выбросить».
Пакет картофеля производства фермерского хозяйства «АгроЛайнПлюс» обошелся ей в пять рублей.
Мнения в комментариях разделились. Одни утверждали, что у них в магазинах с картофелем все в порядке: он дешевый и качественный, но другие соглашались с претензиями покупательницы.
«Я, наверное, живу в другой Беларуси. У нас в магазине за 1,10 рубля хорошая картошка».
«В „Евроопте“ по 1 руб. очень хорошая. Кожура тонкая». — В «Еврооптах» горох либо ее нет, продавцы говорят, очень редко бывает нормальная, но ее по 3 мешка всего привозят и в течение часа разбирают".
«Хорошую вывезли в Россию»
«Я подумал сразу, это киви».
«Как говорила моя бабушка, даже свиньям стыдно такую давать, дожили».
«В нашем городе и такой урвать удача. Лежит еще по 4 рубля за кг. Не наша, не беларусская. 1 кг 3 штуки. Огромная».
«Я очень скептически относилась к роликам о картошке. Зашла в „Гиппо“ и посмотрела. Мелкая, грязная — больше рубля, побольше и мытая — 2,99. Ужас».
«На картошке свет клином не сошелся. Десятки других блюд есть», — считает один пользователь.