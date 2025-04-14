БМП с российскими штурмовиками взорвалась на противотанковой мине 14.04.2025, 15:13

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Видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен взрыв на противотанковой мине российской БМП с штурмовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты как раз разворачивались в боевой строй, чтобы начать атаку на украинские позиции.

«Подрыв российской БМП с десантом на противотанковой мине при попытке штурма украинских позиций в Донецкой области. Каким образом один из членов экипажа смог выжить и убежать после такого взрыва — большая загадка», - отмечает в комментарии автор публикации.

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