БМП с российскими штурмовиками взорвалась на противотанковой мине
- 14.04.2025, 15:13
- 1,232
Видео.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен взрыв на противотанковой мине российской БМП с штурмовиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты как раз разворачивались в боевой строй, чтобы начать атаку на украинские позиции.
«Подрыв российской БМП с десантом на противотанковой мине при попытке штурма украинских позиций в Донецкой области. Каким образом один из членов экипажа смог выжить и убежать после такого взрыва — большая загадка», - отмечает в комментарии автор публикации.