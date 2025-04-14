закрыть
14 апреля 2025, понедельник, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко начнет борьбу за Porsche в статусе первой ракетки мира

3
  • 14.04.2025, 15:17
Соболенко начнет борьбу за Porsche в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка возглавляет мировой рейтинг уже 25 недель.

В обновленном рейтинге ВТА белорусская теннисистка по-прежнему опережает всех конкуренток. В ее активе 10541 очко, в то время как у занимающей вторую строку польки Иги Свентек – 7470. Третье место у американки Джессики Пегулы (6101 балл).

Соболенко бессменно возглавляет мировой рейтинг уже 25 недель – с 21 октября 2024 года. Еще одна наша соотечественница Виктория Азаренко замыкает топ-50 с 1119 баллами. Сейчас обе они, а также Александра Саснович готовятся стартовать на турнире ВТА-500 в Штутгарте, по итогам которого победительница, помимо денежного приза, традиционно получает спортивный автомобиль Porsche.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников