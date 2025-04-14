Соболенко начнет борьбу за Porsche в статусе первой ракетки мира 3 14.04.2025, 15:17

Белорусская теннисистка возглавляет мировой рейтинг уже 25 недель.

В обновленном рейтинге ВТА белорусская теннисистка по-прежнему опережает всех конкуренток. В ее активе 10541 очко, в то время как у занимающей вторую строку польки Иги Свентек – 7470. Третье место у американки Джессики Пегулы (6101 балл).

Соболенко бессменно возглавляет мировой рейтинг уже 25 недель – с 21 октября 2024 года. Еще одна наша соотечественница Виктория Азаренко замыкает топ-50 с 1119 баллами. Сейчас обе они, а также Александра Саснович готовятся стартовать на турнире ВТА-500 в Штутгарте, по итогам которого победительница, помимо денежного приза, традиционно получает спортивный автомобиль Porsche.

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