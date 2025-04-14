Синоптики пообещали белорусам «долгий период тепла» до +26°C 14.04.2025, 15:27

Будет поступать теплый воздух с юга.

Согласно данным европейской модели ЕСМWF, в Беларусь с 13 апреля и всю предстоящую неделю до 20 апреля будет поступать теплый воздух с юга. Все благодаря двум барическим образованиям. Об этом сообщил «Телеграф» со ссылкой на специализированный погодный канал Метеовайб. Другой же Тг-канал Nadvorie предупредил одну категорию жителей страны к сезонной неприятности. А что говорят в Белгидромете? Обо всем по порядку.в нашем прогнозе не только погоды.

Как сообщил Метеовайб, жителей Республики ждёт «долгий период тепла» с превышением нормы на 4-7°С.

«Беларусь в ближайшую неделю окажется между двумя барическими образованиями: обширным антициклоном над югом ЕТР и многоцентровой циклонической депрессией на северо-западе Европы», — пояснили синоптики ТГ-канала.

Тепло и дожди в первой половине недели

По данным европейской модели, в первой половине недели с 14 апреля местами по территории страны пройдут дожди. Однако не везде.

В Белгидромете, также подтвердили наступление приятной погоды. Государственные метеорологи уверены, что в понедельник температура в Беларуси вырастет до +14..+20°С. Хотя ночью будет от +1 до +10°C. Дожди там спрогнозировали только «местами» и «небольшие» из-за малоактивного фронтального раздела.

Во вторник, 15 апреля, столбик термометра не перестанет идти вверх. А это значит, уверены в Белгидромете, что температура воздуха ночью будет колебаться в рамках +3..+10°С, днём же воздух прогреется от +15°С по востоку до +23°С по западу Беларуси. Дожди во вторник пообещали лишь по северу страны.

В среду, 16 апреля, могут объявиться и грозы, кратковременные дожди. Это может произойти из-за «влияние фронтального раздела, смещающегося с юго-запада Европы», считают в Белгидромете.

Из-за него же ветер может усилиться до сильного порывистого. Температуру в метеорологической госслужбе пообещали от +4..+11°С ночью до +12..+18°С днём, а в некоторых неуказанных местах даже до +19..+23°С.

Что во второй половине недели?

Традиционно, Белгидромет не балует белорусов прогнозами больше, чем на 3 дня. Однако в ТГ-канале Метеовайб со ссылкой на все ту же модель ЕСМWF предрекли «по-настоящему летние температуры»: +20..+26°С.

«Лишь к концу недели, в основном по западу, может увеличиться вероятность кратковременных дождей и гроз», — уточнили эксперты, а затем обрадовали, что ещё через неделю модель ЕСМWF показала «высокую вероятность продолжения положительной температурной аномалии с превышением нормы на 3° и более, поэтому тепло к нам пришло надолго».

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