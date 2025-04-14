Чиновник из РФ устроил скандал на чемпионате Европы по борьбе 14.04.2025, 15:30

1,836

Эмоционально отреагировал на смену гражданства одного из спортсменов.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили устроил конфликт с бывшим российским борцом Черменом Валиевым, который представляет Албанию, на чемпионате Европы в Словакии, пишет zn.ua.

Валиев стал победителем ЧЕ в весовой категории до 74 кг в вольной борьбе, а награждал призеров соревнований Мамиашвили.

Российский чиновник что-то высказал Валиеву, а затем в грубой манере повесил ему на шею медаль и вручил букет. Позже стало известно, что за кулисами между ними произошли разборки.

Интересно, что сам Мамиашвили родился в Конотопе Сумской области.

Напомним, российские борцы выступают на турнирах в нейтральном статусе. На международный уровень не допускаются спортсмены, которые напрямую участвовали в войне против Украины или делали публичные заявления в поддержку боевых действий РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com