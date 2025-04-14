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Чиновник из РФ устроил скандал на чемпионате Европы по борьбе

  • 14.04.2025, 15:30
  • 1,836
Чиновник из РФ устроил скандал на чемпионате Европы по борьбе

Эмоционально отреагировал на смену гражданства одного из спортсменов.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили устроил конфликт с бывшим российским борцом Черменом Валиевым, который представляет Албанию, на чемпионате Европы в Словакии, пишет zn.ua.

Валиев стал победителем ЧЕ в весовой категории до 74 кг в вольной борьбе, а награждал призеров соревнований Мамиашвили.

Российский чиновник что-то высказал Валиеву, а затем в грубой манере повесил ему на шею медаль и вручил букет. Позже стало известно, что за кулисами между ними произошли разборки.

Интересно, что сам Мамиашвили родился в Конотопе Сумской области.

Напомним, российские борцы выступают на турнирах в нейтральном статусе. На международный уровень не допускаются спортсмены, которые напрямую участвовали в войне против Украины или делали публичные заявления в поддержку боевых действий РФ.

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