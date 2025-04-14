В Беларуси количество наличных денег в обращении достигло исторического рекорда 1 14.04.2025, 15:30

Нацбанк запустил печатный станок?

На 1 апреля в Беларуси наличных денег в обращении стало больше на 164,7 млн рублей. В итоге их количество впервые превысило 12 млрд. Об этом сообщает Нацбанк.

Предыдущий максимум был на 1 марта, когда этот показатель вырос до 11,9 млрд рублей. К 1 апреля он и вовсе достиг 12,073 млрд рублей.

Заметно увеличился и объем широкой денежной массы — с 87,53 млрд до 88,8 млрд рублей. Что тоже стало максимальным показателем.

Объем валютных вкладов в марте также продолжил расти: с $10,58 млрд до почти $10,87 млрд. Это плюс $288,9 млн. Месяцем ранее было плюс $522 млн.

Немного прибавили и депозиты физлиц — с $4,74 млрд до почти $4,8 млрд. Что касается юрлиц, то здесь зафиксировали рост с $5,84 млрд до $6,069 млрд.

Денежная масса в национальном определении выросла с 51,34 млрд рублей до 52,21 млрд, а рублевая денежная масса — с 53,61 млрд рублей до 54,61 млрд.

Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в марте выросла до 61,5% против 55,8% годом ранее.

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