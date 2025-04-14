Белорус обнаружил «косяк» в тестах по ПДД 2 14.04.2025, 15:46

В соцсетях разгорелась дискуссия.

Популярная программа для подготовки к экзамену ПДД в Беларуси оказалась в центре спора после того, как пользователь TikTok заявил об ошибке в одном из тестовых заданий. Он усомнился в правильности ответа на вопрос о повороте направо, утверждая, что программа предлагает неверный вариант, пишет «Телеграф». Однако, как показал анализ Правил дорожного движения и отметили многие комментаторы, в данной конкретной ситуации программа, скорее всего, не ошибается.

В задании изображён перекрёсток, к которому водитель подъезжает по дороге с несколькими полосами. Ему нужно повернуть направо. Важный нюанс, чётко видимый на изображении: крайняя правая полоса (траектория «Б») предназначена для движения маршрутных транспортных средств (МТС) и электромобилей и отделена от соседней полосы сплошной линией разметки (1.1). Программа, по словам автора видео, предлагает в качестве правильного варианта поворот из второй справа полосы (траектория «А»). По его словам, это «косяк».

@shcherbak0f_ Таким тестам НЕТ места!!! Данная задача вводит в заблуждение начинающих водителей. Тем самым провоцируя в реальных условиях: - получить штраф; - создание аварийной ситуации; - но и на ДТП; ♬ оригинальный звук - Сергей

Автор ролика категорически не согласен, что поворот по траектории «А» разрешён. Он убеждён, что ни один пункт ПДД не разрешает поворот направо из средней полосы в данном случае, и заявил, что в реальности такой поворот запрещён. Он даже сослался на консультацию с неназванным «человеком, принимающим участие в создании ПДД», который якобы подтвердил его правоту.

Общее правило при повороте направо действительно требует занять крайнее правое положение, но с оговорками.

63. Перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда поворот при въезде на перекрёсток и выезде с него совершается в тех местах, где организовано круговое движение, а также в местах, где направление движения по проезжей части дороги (перекрёстку) определено дорожными знаками и (или) горизонтальной дорожной разметкой.

65.2. При повороте направо транспортное средство должно двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги, если дорожными знаками (горизонтальной дорожной разметкой) не предписан иной порядок движения.

66. Если транспортное средство из-за своих габаритов либо по другим причинам не может выполнить разворот, поворот налево или направо с соблюдением требований пунктов 63, 65 и 77 настоящих Правил, допускается производить его с отступлением от этих требований, если это не создаст препятствия для движения других участников дорожного движения.

Что говорят комментаторы?

Многие комментаторы указали на роль сплошной линии: «Если полоса для МТС ограничена сплошной, то перестраиваться в неё нельзя и поворачивать нужно со следующей». Запрета на поворот они не увидели.

Другие комментаторы встали на сторону автора видео, настаивая, что ПДД чётко требуют занимать крайнее правое положение перед поворотом направо и никаких оснований для отступления от этого правила в показанной ситуации нет. «Нормальный вопрос, запрещён поворот в данной ситуации», — убеждены они.

Часть зрителей усомнилась в допустимости самой ситуации из задачи: «В жизни нет или не должно быть ситуаций, чтобы со второй полосы направо и в то же время с первой прямо», — высказал мнение один из них.

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