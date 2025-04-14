Политолог рассказал, как «подарок Путину» может обернуться ловушкой для армии РФ 14.04.2025, 15:47

ВСУ могут этим воспользоваться.

Для российского диктатора Владимира Путина очень важно, чтобы к параду победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас идут жестокие бои. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире «Фабрики новостей».

«Им кровь из носу, любой ценой, несмотря на любые потери надо выбить нас из Курской области. Не договориться, не обменять, а именно выбить силой, не считаясь с потерями», - подчеркнул он.

По его словам, на сегодня, чтобы достичь этой цели враг там сконцентрировал свою элитную десантуру, морпехов, лучшие подразделения.

«У них 9 мая. У Путина будет парад победы и он будет говорить, что «СВО» по планам, мол, мы побеждаем нацистов - украинцев, НАТО, англосаксов, а если к тому времени поссорится с Трампом, то и американцев. Но для этого им надо освободить свою каноническую территорию от нас. Что мы можем с этим сделать? Закопать их там как можно больше, пользуясь тем, что у них задача, не считая потерь, напирать вперед», - сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что на Курщине сейчас очень ожесточенные бои. При этом также напомнил, что россияне обещали взять Покровск Донецкой области, где идут жестокие бои возле города, россиян выбивают, но они туда бросают новые силы.

«Потому что для них это уже вопрос принципиальный. Покровск не имеет вообще стратегического значения. Но они так к нему рвались, так обещали взять, что он для них имеет политическое значение», - отметил Сазонов.

Он подчеркнул, что для врага важное значение имеет захват всей Донецкой области. По его словам, для них важна главная агломерация - Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Военный добавил:

«Лучший для них сценарий с Лиманского направления идти на запад и перерезать трассу, которая идет из Славянска на Харьков, потому что это логистика. Они это постоянно пробуют, там постоянные бои. Но продвинуться могут максимум на 500 метров для расширения плацдарма».

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