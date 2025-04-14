Белорусские архитекторы получили престижную награду
- 14.04.2025, 16:14
Построили здание, сохранив дерево.
Еще одна престижная награда улетела в Гродно. Архитекторы студии Intelstock Engineering стали серебряными призерами International Architecture & Design Awards 2024 за проект здания, которое гармонично вписалось в окружающую историческую архитектуру центра областного центра Беларуси. Оно находится на Большой Троицкой, 25. Силуэт здания создан с учетом сохранения старого дерева. Под его кроной создали входную группу, пишет Realt.
Трехэтажное здание на нескольких сотках вдоль тротуара Большой Троицкой в Гродно начали строить еще в конце 2023 года. Проектом занималась студия Intelstock Engineering. Объект возводили под нужды ТЦ. Главной целью было вписать здание в историческую застройку центра города. Архитекторы подошли ответственно: силуэт новостройки подстраивали под имеющееся дерево. Такое решение позволило организовать под его кроной пространство входной группы. Таким образом, дерево стало важной частью композиции.
За такой подход International Architecture & Design Awards 2024 наградил проект серебряной наградой.