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Белорусские архитекторы получили престижную награду

  • 14.04.2025, 16:14
Белорусские архитекторы получили престижную награду

Построили здание, сохранив дерево.

Еще одна престижная награда улетела в Гродно. Архитекторы студии Intelstock Engineering стали серебряными призерами International Architecture & Design Awards 2024 за проект здания, которое гармонично вписалось в окружающую историческую архитектуру центра областного центра Беларуси. Оно находится на Большой Троицкой, 25. Силуэт здания создан с учетом сохранения старого дерева. Под его кроной создали входную группу, пишет Realt.

Трехэтажное здание на нескольких сотках вдоль тротуара Большой Троицкой в Гродно начали строить еще в конце 2023 года. Проектом занималась студия Intelstock Engineering. Объект возводили под нужды ТЦ. Главной целью было вписать здание в историческую застройку центра города. Архитекторы подошли ответственно: силуэт новостройки подстраивали под имеющееся дерево. Такое решение позволило организовать под его кроной пространство входной группы. Таким образом, дерево стало важной частью композиции.

За такой подход International Architecture & Design Awards 2024 наградил проект серебряной наградой.

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