FT: Пошлины Трампа обвалили цены на российскую нефть 1 14.04.2025, 16:25

5,182

Бюджет РФ рискует потерять триллион рублей.

Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа, объявленная 2 апреля, вызвала падение цены на российскую нефть, что в свою очередь усиливает давление на «военную казну» Кремля и может сократить бюджет РФ на 2,5 %. Это заставит Москву сокращать невоенные расходы, увеличивать заимствования на международных рынках или ужесточать налоги для компаний-экспортеров.

О влиянии торговой войны Трампа на экономику России пишет Financial Times (перевод — «Фокус»).

В издании отмечают, что бюджет РФ состоит из доходов от торговли нефтью и газом примерно на треть, и если в течение 2025 года цены на российскую нефть останутся на текущем уровне, он может сократиться примерно на 2,5 %.

Журналисты отмечают, что после заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин США цена на нефть основного экспортного сорта РФ — марки Urals — упала до самого низкого уровня за почти два года. Расчеты бюджета РФ на 2025 год осуществлялись на основе цены Urals на уровне 69,70 долларов за баррель, а по состоянию на 10 апреля Urals торговался на уровне около 50 долларов.

Кремль уже использовал часть своего Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать расходы на полномасштабное вторжение в Украину, и резервы этого фонда сокращаются, отмечают авторы статьи. Обеспокоенность падением цен на нефть выражают российские чиновники.

«Этот показатель очень важен для нас с точки зрения поступлений в бюджет... Ситуация чрезвычайно нестабильная, напряженная и эмоционально насыщенная», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам.

По словам журналистов, это свидетельствует о том, что торговая война Трампа косвенно наносит ущерб российской экономике. Цены на нефть продолжают падать, несмотря на объявленную 9 апреля паузу в пошлинах на 90 дней.

Главный экономист московской компании T-Investments София Донец, высказала мнение, что если цены на российскую нефть останутся на сегодняшнем уровне, бюджет РФ в этом году потеряет около триллиона рублей, что равно 2,5%. При этом, по ее словам, рост ВВП замедлился бы на 0,5 процентных пунктов.

В то же время эксперт по России в Немецком институте международных дел и вопросов безопасности Янис Клюге отмечает, что на то, чтобы падение цен на нефть сказалось на российском бюджете, понадобится несколько месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com