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«Внутри КГБ — очередное обострение борьбы»

  • 14.04.2025, 16:33
  • 4,448
«Внутри КГБ — очередное обострение борьбы»

До конца года будет развязка.

Хотим отметить очередное обострение борьбы внутри КГБ, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка». Лукашенко недоволен контрразведывательным обеспечением в стране. Охота на шпионов увела фокус контрразведки от главной функции - реальной защиты и профилактики. Сотни фейковых разработок оказались фикцией.

Тертель считает внешнюю разведку своим детищем, а главного контрразведчика (свою правую руку) - российской «молью» и конкурентом на пост председателя КГБ, что является чистой правдой [...] До конца года будет развязка.

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