«Внутри КГБ — очередное обострение борьбы»
- 14.04.2025, 16:33
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До конца года будет развязка.
Хотим отметить очередное обострение борьбы внутри КГБ, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка». Лукашенко недоволен контрразведывательным обеспечением в стране. Охота на шпионов увела фокус контрразведки от главной функции - реальной защиты и профилактики. Сотни фейковых разработок оказались фикцией.
Тертель считает внешнюю разведку своим детищем, а главного контрразведчика (свою правую руку) - российской «молью» и конкурентом на пост председателя КГБ, что является чистой правдой [...] До конца года будет развязка.