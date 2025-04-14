ВСУ ликвидировали высокопоставленных военных РФ
- 14.04.2025, 16:41
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Ударом HIMARS был уничтожен передовой пункт управления 30-го мотострелкового полка ВС РФ.
В минувшую пятницу, 11 апреля, группировка ВС РФ в Курской области понесла значительные потери. Украинским ударом был уничтожен передовой пункт управления 30-го мотострелкового полка.
Как пишет «Диалог», информацию подтвердил российский милитарный Telegram-канал «Досье шпиона», связанный с ВС РФ.
Объект находился в селе Гуево на Курщине. Примерно в 17:15 вечера по нему был нанесен ракетный удар реактивной системой HIMARS.
Последствия для 3-го полка были плачевными. По данным российского ресурса, в результате удара были ликвидированы 7 высокопоставленных военных РФ, в том числе замкомандира полка, командир взвода, а также 5 разведчиков, еще 4 оккупанта, среди которых командир полка полковник Шипицин, были ранены.
«О местоположении ППУ было известно. Периодически он подвергался дроновым и ракетным атакам. Командованием не было предпринято усилий по перемещению / конспирации объекта», — отметил российский канал.