В деревне под Минском продают коттедж почти за 4 миллиона долларов

В деревне под Минском продают коттедж почти за 4 миллиона долларов1
- 14.04.2025, 16:47
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О таком жилье большинство белорусов могут только мечтать.
В 19 километрах от Минска в деревне Сосновая продают настоящий коттедж-дворец в стиле английских особняков. В нем есть кинотеатр, винный погреб и летняя кухня с сауной, пишет «Зеркало».
Шикарный коттедж, который агентство недвижимости называет «архитектурным произведением искусства», поражает размахом: он имеет 951,2 «квадрата». Из них 303,9 — жилые. Только кухни там занимают столько же, сколько обычная однушка в городе.
Пять спален с ванными, банкетный зал, спа-зона, кинозал, два камина, винный погреб и даже холодильная камера — все это уместилось в трехэтажном кирпичном доме, построенном в 2022 году.
Вход в коттедж украшают большие лестницы и фонтан.
На участке в 31 сотку есть еще гостевой дом на 92,1 м² и летняя кухня с сауной на 57,2 м².
Интерьер продумывали дизайнеры с использованием натуральных материалов. Продают его со всей мебелью и техникой, что также влияет на цену.
Стоит жилье 12 120 121 рубль, или 3 898 900 долларов.
Коттедж пытались продать осенью прошлого года. Но покупателей на такое шикарное жилье пока не нашлось. Тем не менее снижать стоимость владельцы не спешат.