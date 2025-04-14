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Популярные недорогие модели Toyota вызвали ажиотаж на рынке

  • 14.04.2025, 17:17
Популярные недорогие модели Toyota вызвали ажиотаж на рынке

Очереди за гибридными моделями растягиваются на несколько месяцев.

Статистика продаж гибридных моделей Toyota растет. Это недорогие, экономичные и очень популярные машины. Ранее в компании даже опасались, что такие автомобили станут угрозой для электромобилей Toyota. Как бы там ни было, гибриды вызвали настоящий ажиотаж.

Гибриды Toyota все чаще становятся выбором покупателей на современном рынке. Особенно на фоне прохладного спроса на электромобили. Подробности сообщает Reuters.

В Европе и Японии очереди за гибридными Toyota растягиваются на несколько месяцев. В Индии сроки ожидания могут доходить до года. Компания на данный момент работает над увеличением производственных мощностей. Также проблемы наблюдаются со стороны поставщиков комплектующих для электромоторов.

В компании уже снижали свои оценки касательно популярности классических EV. Особенно под давлением высоких продаж гибридов.

Это связано с тем, что полностью электрических моделей в линейке компании на данный момент совсем немного. В то же время гибридное исполнение предлагается почти для каждого автомобиля Toyota.

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