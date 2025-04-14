В The Times рассказали о тайной операции британских военных в Украине 14.04.2025, 17:24

Это было не в первый раз.

Британские военные сыграли важную роль в контрнаступлении украинцев в 2023 году и поддерживали сложные отношения Вашингтона и Киева. Об этом говорится в материале The Times (перевод – «Гордон»), опубликованном 11 апреля.

Издание пишет, что в начале лета 2023 года, когда украинская армия начала наступление, кодовое название одной из его частей имело имя «ось Уоллеса» в честь занимавшего тогда пост министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Отмечается, что именно он сыграл ключевую роль в получении Украиной необходимого оружия в первые дни войны. По словам украинского военного, которого цитирует издание, Уоллес за его поддержку получил прозвище «человек, спасший Киев».

Кроме того, украинцы считали британцев мозгом антипутинской коалиции, в которую входили США, Великобритания и десятки других стран, говорится в статье.

Еще в декабре 2022 года Киев четко дал понять, что следующей весной хочет пойти в наступление против страны-агрессора России, однако и американцы, и британцы сомневались, что Украина готова. Тогда британский адмирал Тони Радакин получил телефонный звонок от своего американского коллеги – генерала Марка Милли. Тот сообщил, что американцы решили поддержать наступление и бросить на него максимум сил.

Во время встречи в Рамштайне в январе тогдашний министр обороны США Ллойд Остин объявил, что США и другие страны НАТО отправят Украине огромный пакет тяжелого вооружения широкого диапазона. США отвергли свои давние опасения о предоставлении Киеву наступательной бронетехники и пообещали отправить 31 танк M1 Abrams. Британия объявила, что станет первой западной страной, которая предоставит Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Британских военных тайно направили в Украину, чтобы они оснастили украинские самолеты ракетами и научили военных, как ими пользоваться. Это было не в первый раз, ранее военные британской армии уже проводили обучение в Украине. К примеру, после поставок британских противотанковых ракет NLAW в начале вторжения.

За несколько недель до начала контрнаступления глава стратегического командования Великобритании и бывший глава армейской разведки генерал Джеймс Гокенгал встретился с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Пока помощники Радакина – генералы Роли Уокер и Чарли Стикленд – помогали планировать операции, Гокенгал передал Буданову разведывательные данные.

Проблема была в том, что, по плану, все снаряжение от партнеров Украина должна была получить до конца марта, однако сроки неоднократно отодвигались. Украина продолжала ждать, пока они получат весь комплект, а британцы говорили, что необходимо начинать наступление, пока Россия не укрепилась. На тот момент вооружение, которое Киев получил для контрнаступления, равнялось тому, что имела в наличии вся британская армия. Время было упущено, россияне воспользовались возможностью и окопались, говорится в статье.

Когда в начале июня наступление началось, возникла еще одна проблема. Радакин и его американские коллеги утверждали, что Украина должна придерживаться стратегии «отрезать, растянуть и ударить». Под отрезанием подразумевали нападения на логистические центры россиян с целью ограничить поставки. Растяжение означало короткие атаки и операции на нескольких осях одновременно, одна из которых и имела имя Уоллеса. Для «ударной» части стратегии требовалось сосредоточить силы и огневую мощность в одной точке столкновения с лучшими шансами на прорыв.

В статье говорится, что вместо того, чтобы пробить юг и разорвать сухопутный путь между Россией и оккупированным Крымом, украинцы раскололи свою боевую силу и так и не нанесли удар. Американцы призвали украинцев идти гораздо более жесткими темпами, пишет Times. Именно в этот момент отношения между украинцами и американцами ухудшились. Милли и генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и Африке, были очень разочарованы главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье, а Залужный, в свою очередь, был разочарован давлением Америки.

Поэтому Радакин прервал отпуск и решил поехать в Украину лично, чтобы примирить американцев и украинцев. Он должен был выслушать Залужного и объяснить его видение американцам во время видеозвонка из Киева. Пока Радакин ехал в Украину, его помощник Роли Уокер тоже звонил по телефону американским и украинским коллегам. В середине августа 2023 года британская дипломатия дала результат, говорится в публикации. Радакин, Залужный и Каволи лично встретились на польско-украинской границе, где пять часов обсуждали контрнаступление, а также планы на зиму и следующий год.

«Украина заплатила ужасную цену, защищая себя, но они также открыли нам окно в современную войну», – цитирует издание источник среди британских военных.

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