«Превратился в нектар с непонятной ценой»
- 14.04.2025, 17:36
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Из магазинов исчез популярный сок.
C полок столичных магазинов пропал апельсиновый сок Rich, пишет Onliner. Вместо него появился нектар, «и почему-то оказалось, что он стоит дороже соков в этой линейке», рассказывают минчане.
В одном из магазинов нектар стоил 5,02 рубля, а соки были дешевле — незначительно, но обычно, наоборот, соки дороже. «Сок превратился в нектар с непонятной ценой», — заметил изменения еще один читатель.
В доставках других магазинов аналогичная ситуация — апельсиновый нектар у Rich дороже соков.
С чем это связано и вернется ли сок на полки? Похоже, пока таких планов нет.
— Производители соковой и сокосодержащей продукции, реализуемой унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», периодически проводят пересмотр ассортиментного портфеля по отдельным товарным позициям c учетом потребительских трендов, — такой комментарий журналисты получили на предприятии.
Уже полтора года производители по всему миру фиксируют подорожание апельсинового сока. В последние недели цены продолжают обновлять рекорды — это связывают с проблемами с урожаем в Бразилии, которая считается крупнейшим производителем апельсинового концентрата.