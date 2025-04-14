Reuters: Министры ЕС одобрили санкции против Ирана 1 14.04.2025, 17:41

В связи с задержанием граждан Евросоюза.

Министры иностранных дел Европейского Союза сегодня, 14 апреля, ввели санкции против семи иранских физических лиц и двух организаций в связи с задержанием граждан ЕС, что Брюссель расценивает как государственную политику захвата заложников, сообщили дипломаты.

В список санкций, с которым ознакомилось агентство Reuters, вошли директор тегеранской тюрьмы Evin, а также несколько судей и других работников судебной системы. Главная тюрьма в городе Шираз также находится среди попавших под санкции организаций.

Санкции заключаются в замораживании любых активов, находящихся в Европейском Союзе, и запрете на любые поездки в ЕС. За последние годы Революционная гвардия Ирана арестовала десятки человек с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям, связанным со шпионажем и безопасностью. Среди них, по меньшей мере, 20 европейских граждан, говорят дипломаты.

Правозащитные группы обвинили Иран в попытке добиться уступок от стран посредством таких арестов, но Иран отрицает эти обвинения, поскольку не признает двойного гражданства. Франция, двое граждан которой находятся в условиях, которые она назвала похожими на пытки, возглавила усилия, направленные на усиление давления на Иран в этом вопросе.

«Я рад, что мы можем сегодня принять эти санкции против семи человек и двух организаций, включая тюрьму в городе Шираз. Это своевременно, потому что условия, в которых содержатся некоторые наши земляки — французы и европейцы — недостойны», — заявил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу ЕС в Люксембурге.

В рамках усилий по усилению давления на Иран Франция готовит жалобу в Международный суд ООН против Ирана за нарушение права на консульскую защиту.

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