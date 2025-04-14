Культовый минский клуб закрывается навсегда
- 14.04.2025, 17:51
Команда заведения объяснила в соцсетях, почему так получилось.
Популярный клуб «Брюгге», который проработал в Минске десять лет, закрывается навсегда. Команда заведения объяснила в соцсетях, почему так получилось.
«Все попытки сохранить клуб исчерпаны, и, увы, наша команда стала последней из тех, кто держал этот клуб. Если в прошлые годы всегда оставался шанс возобновить деятельность, то в этот раз это уже совсем другая история, более сложная и печальная», — рассказали сотрудники «Брюгге».
По их словам, вскоре после переоткрытия они получили письмо о том, что договор аренды продлеваться не будет, однако до последнего старались решить вопрос:
«Где-то нам шли навстречу, а где-то — нет. Мы держались как могли. Сил и ресурсов на это у нас больше нет. Есть только глубочайшая грусть и долги».
Первой причиной закрытия стало то, что здание, в котором находится «Брюгге» (Партизанский проспект, 6А), в ближайшие пару лет отдается под реконструкцию, а значит, уже нет шанса вернуть клуб к жизни.
Вторая причина — отсутствие возможности работать ночью, из-за чего заведение выходило в огромный убыток.
«Мы не являемся бизнесменами. Мы — команда, состоящая из простых людей, музыкантов и смежных отраслей. Поэтому да. Мы отдали все, что у нас было, загнали наши семьи в долги и потеряли все всего за какой-то год существования», — рассказали сотрудники.
Они признали, что «положение настолько плохое, что даже продать клуб не представляется возможным»:
«Больше там НИКОГДА не будет клуба. Может, что-то когда-то и перекроится, но вероятность этого практически равна нулю».