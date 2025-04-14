«К стоматологу сейчас - полугодовые очереди» 1 14.04.2025, 18:07

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Нововведение Минздрава озадачило белорусов.

В Беларуси больше нет должности детского стоматолога. Согласно постановлению Минздрава, лечением зубов у детей смогут заниматься стоматологи-терапевты.

Ведомство уверяет: реформа якобы призвана упростить доступ к стоматологической помощи, особенно в регионах, где не хватает узких специалистов.

Но белорусы задаются другим вопросом — а не станет ли еще хуже?

На практике это означает, что теперь и взрослым, и детям могут оказывать помощь одни и те же врачи. В теории — звучит рационально. Но как это будет работать в условиях реального дефицита специалистов?

Реакция белорусов на новость в большинстве своем скептическая и негативная . Многие комментаторы отмечают, что сейчас попасть к детскому стоматологу крайне сложно.

«У нас к взрослым не попасть, а если они теперь еще и детей лечить будут, то за талоном надо будет вставать в четыре утра».

«В городе Б всего три клиники, где принимали детей — полугодовые очереди! А теперь что?».

«Теперь талонов вообще не будет».

Ключевая тревога остается: насколько врачи будут готовы и, главное, способны работать с детьми? Ведь стоматология — одна из самых стрессовых для маленьких пациентов сфер.

«Там, где взрослый сожмет кулаки и стерпит, к ребенку нужен особый подход. Бедные врачи и дети…».

«Ужасно. Лечить взрослых и детей — это совсем разный подход. Особенно в стоматологии».

Есть опасения, что вместо расширения доступа появятся новые очереди, а качество помощи пострадает.

«Сейчас и взрослые не могут попасть к врачу, а если терапевты будут вести смешанный прием, это только усугубит ситуацию».

В стране, где до сих пор запись к стоматологу — это квест с талонами на рассвете, любые изменения воспринимаются с опаской. Похоже, пока белорусы настроены скептически. И имеют на это все основания.

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