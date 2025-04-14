Что Германия пообещала Украине в новом коалиционном соглашении 14.04.2025, 18:12

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Процесс формирования нового правительства в Германии проходит в поразительно сжатые сроки.

Уже 9 апреля, всего через полтора месяца после парламентских выборов 23 февраля, Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли согласия о создании коалиции.

Результатом переговоров стало согласование 144-страничного коалиционного соглашения под лаконичным названием «Ответственность за Германию», пишет для zn.ua эксперт по внешней политикеСветлана Гуцал.

Впрочем, это еще не значит, что новое правительство заработает немедленно: документ должен пройти утверждение на уровне партий. Первым коалиционное соглашение поддержал Баварский ХСС — уже на следующий день после его подписания. СДПГ, со своей стороны, проводит внутреннее голосование среди более 358 тысяч своих членов в период с 15 по 29 апреля. Сопредседатель партии Ларс Клингбайль выразил уверенность в положительном результате. ХДС планирует утвердить окончательное решение на заседании Федерального комитета 28 апреля.

Избрание нового канцлера, коим с высокой вероятностью станет лидер ХДС Фридрих Мерц, можно ожидать на неделе с 5 мая — наиболее вероятной датой называют 6 мая.

Распределение министерских портфелей оказалось немного неожиданным. Несмотря на то, что СДПГ на парламентских выборах получила почти вдвое меньше голосов, чем ХДС/ХСС, социал-демократам достанется почти половина министерств — 7 из 16. Неожиданным стал и «обмен» ключевыми ведомствами: если раньше должность министра иностранных дел традиционно отходила младшему партнеру по коалиции, а Министерство обороны — старшему, на этот раз стороны решили отойти от устоявшейся практики. Окончательное расписание, кто именно возглавит какое министерство, сейчас еще обсуждается. С большой вероятностью министром обороны останется Борис Писториус, а внешнеполитическое ведомство возглавит опытный политик от ХДС Йоханн Вадефуль.

Само же коалиционное соглашение было согласовано действительно в рекордные сроки. Формирование правительства ускорилось под давлением сразу нескольких кризисных факторов. Это, в частности, непредсказуемая внешняя политика нового президента США Дональда Трампа, включительно с введением им беспрецедентных пошлин, а также стагнация мирного процесса и одновременная эскалация российской агрессии против Украины. Внутриполитическое напряжение усиливает стремительный рост поддержки ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

На выборах АдГ заняла третье место, уступив ХДС/ХСС 7,7% (28,5 против 20,8%). Впрочем, за считанные недели правые популисты смогли существенно нарастить рейтинг и почти догнали христианских демократов, оттянув у них около 5%. По данным института Ipsos, обнародованным 9 апреля, АдГ даже вышла на первое место с 25% поддержки, в то время как ХДС/ХСС — на втором с 24%. Хотя большинство других социологических учреждений демонстрирует незначительное преимущество ХДС/ХСС (25–26% против 24%), сам факт такой динамики является серьезным сигналом: рейтинги руководящей партии, только что победившей на выборах, стремительно проседают, в то время как поддержка ультраправых растет. В частности, на позиции ХДС негативно повлияло фактическое нарушение Мерцем предвыборного обещания о неприкосновенности «долгового тормоза», о котором я писала в предыдущей статье, что послужило причиной волны негодования даже в рядах однопартийцев. Дополнительным фактором стала критика чрезмерной уступчивости ХДС в переговорах с СДПГ.

По данным влиятельного издания Spiegel, коалиционные переговоры едва не сорвались из-за споров о налогах: СДПГ настаивала на их повышении, а это не устраивало ХДС/ХСС. Впрочем, перед общей угрозой со стороны АдГ стороны были вынуждены искать компромисс. Социал-демократы отказались от планов по повышению налогов, в то же время христианские демократы согласились на уступки — в частности в отношении корпоративного налога, сохранении «надбавки на солидарность» и фиксации уровня пенсий в 48% до 2031 года.

Новое коалиционное соглашение содержит ряд обещаний, но без прорывных решений. Эксперты указывают на чрезмерную расплывчатость формулировок, что отчасти оправдано сложной ситуацией. Так, будущее правительство анонсировало «инвестиционный бустер» — трехлетнюю льготу на амортизацию (30% в год) для инвестиций в оборудование. Но речь идет только о временной трехлетней амортизационной льготе. Ожидаемые налоговые реформы оказались ограниченными. Снижение корпоративного налога отложено до 2028 года, и только по 1% в год в течение четырех последующих лет. Здесь стоит отметить, что в Германии чуть ли не самый высокий налог на прибыль для корпораций среди развитых стран. Облегчение для граждан с низкими доходами отложили на середину каденции, но без конкретного плана.

Стремясь сократить государственные затраты, будущая коалиция задекларировала 10-процентное уменьшение административных расходов всех министерств (кроме органов безопасности) до 2029 года. Кроме того, планируется сокращение 8% рабочих мест в сфере федерального управления, а также ликвидация половины из 43 правительственных уполномоченных. Но эксперты предупреждают: масштабное сокращение государственного аппарата может иметь непредсказуемые последствия. И пример США здесь показателен.

Ожидаемо изменилась и тональность в миграционной политике: планируется уменьшение количества беженцев, прекращение программ добровольного приема и временный запрет воссоединения семей для отдельных категорий. Новоприбывшие украинцы больше не будут иметь доступ к «доходу гражданина», только к базовым социальным льготам.

В сфере пенсионной политики коалиция договорилась о компромиссе, стоимость которого оценивается в миллиарды евро. Речь идет о сохранении гарантированного пенсионного уровня в 48% до 2031 года, но нет решений, которые действительно стабилизировали бы систему. Не секрет, что Германия давно переживает значительный демографический кризис: количество пенсионеров постоянно растет, а уровень рождаемости один из самых низких в Европе. Это значит, что количество новой рабочей силы в стране постоянно уменьшается. Поэтому принятые решения являются, скорее, попыткой выиграть время, перекладывая финансовую нагрузку на следующие поколения.

Отдельное внимание правительство уделяет энергетике — планируется ряд мер, направленных на снижение затрат для потребителей. И здесь речь идет о миллиардных затратах, которые, как и многие другие решения коалиции, опять же лягут бременем на государственный бюджет.

Внешней политике и политике безопасности Германии, а также Европе в новом коалиционном соглашении посвящено 15 страниц. Ключевой принцип заложен в одном предложении: «Мы хотим быть в состоянии защитить себя, чтобы нам не пришлось защищаться». В этом контексте в документе подчеркивается необходимость значительно усилить национальную безопасность государства, ключевая роль в которой отводится Бундесверу. Благодаря недавним изменениям в немецкий Основной закон об ослаблении «долгового тормоза» будущее правительство планирует существенно увеличить расходы на оборону.

Несмотря на предыдущие заявления Фридриха Мерца о необходимости «реальной независимости от США», в коалиционном соглашении трансатлантическое партнерство и тесное сотрудничество с Вашингтоном определены как приоритет. Вместе с тем задекларировано стремление Германии к лидерству в развитии Общей политики безопасности и обороны ЕС, а также усиление сотрудничества между ЕС и НАТО.

Украине в соглашении уделено особое внимание. Как позитив стоит отметить, что коалицианты не прибегли к мягким формулировкам по отношению к России, прямо назвав ее ключевой угрозой: «Самая большая и непосредственная угроза идет от России, которая уже четвертый год ведет жестокую агрессивную войну против Украины, нарушая международное право, и продолжает массово вооружаться. Властные стремления Путина направлены против международного порядка, основывающегося на правилах». Поэтому, в соответствии с текстом соглашения, дальнейшая всесторонняя поддержка Украины для ее эффективной защиты «от российского агрессора» и отстаивания «своей позиции на переговорах» остается для нового правительства приоритетной.

В документе подчеркивается центральное значение украинского государства для собственной безопасности Германии. Не менее важно и фиксирование положения о «гарантиях материальной и политической безопасности для суверенной Украины», а также участие Германии в восстановлении Украины, предоставление финансовой и военной поддержки. Принципиально также закрепление в соглашении положений о поддержке перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС.

Поэтому довольно неожиданными стали последние высказывания Мерца немецкому изданию Handelsblatt. Согласно анонсу в субботу, 12 апреля, лидер ХДС заявил, что «страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом ЕС». Обещание перспектив вступления в обе структуры остается в силе, «но в обоих случаях сначала должна закончиться война».

Однако дальнейшие шаги и нынешнего, и будущего немецкого правительства свидетельствуют о постоянной поддержке Украины. Во время последней встречи контактной группы в формате «Рамштайн» министр обороны Германии Борис Писториус огласил новый пакет военной помощи, который будет включать, в частности, четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T с 300 ракетами. Как он отметил при этом, «нам нужна сильная в военном отношении Украина... Только тогда переговорный процесс может привести к длительному и справедливому мирному решению».

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