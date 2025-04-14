Samsung представила смартфон с суперзащищенным корпусом и съемной батареей 14.04.2025, 18:18

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Заявлена защита корпуса по армейскому стандарту.

Samsung представила новый защищенный смартфон. Называется он Galaxy XCover 7 Pro. Девайс переосмысливает долговечность благодаря семи годам обновлений и съемному аккумулятору, пишет «Униан».

Смартфон получил 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus Plus. Его можно использовать мокрыми руками или в перчатках. Внутри стоит процессор Snapdragon 7s Gen 3 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Отдел камер возглавляет 50-Мп основной модуль.

Батарея – съемная, на 4350 мАч. Основная проблема смартфонов с 7-летней поддержкой заключается в том, что батарея деградирует до этого времени. Тем не менее, добавление съемного аккумулятора означает, что вы можете легко заменить изношенный элемент питания.

Смартфон также отличается влагозащитой по стандарту IP68 и защитным корпусом, который отвечает американскому военному стандарту MIL-STD-810H. Среди других примечательных особенностей – две переназначаемые кнопки быстрого доступа, двойные стереодинамики, поддержка eSIM, сканер отпечатков пальцев и Wi-Fi 6E.

В продаже Samsung Galaxy XCover 7 Pro должен появиться в начале мая, но стоимость компания пока не объявила. Как ожидается, новинка будет стоить ~600 евро.

Отметим, что на 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. Этой весной ожидается выход рекордно тонкого смартфона Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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