СМИ: Китай собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа 14.04.2025, 18:28

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Пекин решил сформировать коалицию по противодействию пошлинам.

Китай перевел гражданских чиновников в режим «военного положения», направив свою работу на построение коалиции по противодействию пошлинам, введенным американским президентом Дональдом Трампом. Пекин контактирует с рядом стран, среди которых и давние союзники США.

Об этом со ссылкой на четыре осведомленных собеседника сообщает агентство Reuters (перевод - «Униан»). Так, чиновникам в министерствах иностранных дел и торговли Китая приказали отменить планы на отпуск и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно. Ведомства, занимающиеся вопросами США, также были усилены – в том числе чиновниками, которые работали над реакцией Китая на первый президентский срок Трампа.

Пекин пытался избежать развертывания торговой войны, несколько месяцев китайские дипломаты пытались наладить контакты с администрацией Трампа, чтобы защитить то, что государственные китайские СМИ называли «взаимовыгодными» торговыми отношениями. Однако на фоне огромных пошлин со стороны США, Китай перешел от поиска соглашения к введению пошлин в ответ.

Пекинские дипломаты взаимодействуют с правительствами других стран, против которых направлены пошлины Трампа, в частности, направляют письма с просьбой о сотрудничестве в несколько стран, рассказали журналистам собеседники. В них изложена китайская позиция, а также сказано о необходимости многополярности и объединения усилий стран. Сообщения также содержали критику политики США, которая перекликалась с публичными заявлениями Китая. Отмечается, что были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японии и Южной Корее.

К тому же, Китай обратился к правительствам ряда стран G20 с предложением заключить совместную декларацию о поддержке многосторонней торговой системы. Об этом агентству Reuters сказал дипломат ЕС.

За некоторыми исключениями, торговля товарами между Китаем и США сейчас в основном заморожена. Кроме того, Пекин начинает ограничивать торговлю услугами, не советует своим гражданам посещать США и ограничивает импорт американских фильмов.

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