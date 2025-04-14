Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 тысяч пакистанцев

Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 тысяч пакистанцев2
- 14.04.2025, 18:33
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Он заявил, что между двумя странами «было достигнуто понимание».
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя итоги своего недавнего визита в Минск, уточнил, кого именно, по его мнению, планируется отправлять на работу в Беларусь, пишет telegraf.news.
Как сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на слова Шарифа, между двумя странами «было достигнуто понимание» об отправке в Беларусь 150 000 «квалифицированной пакистанской молодёжи». Шариф добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».
Это заявление прозвучало после того, как сам Шахбаз Шариф оценил свой визит в Минск как «выгодный и успешный».
По словам Шарифа, уехавшие работать за границу граждане «трудятся день и ночь, прославляя имя Пакистана». При этом, по его данным, они ежегодно отправляют денежные переводы в страну «на миллиарды долларов».