Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 тысяч пакистанцев 2 14.04.2025, 18:33

6,306

Он заявил, что между двумя странами «было достигнуто понимание».

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, комментируя итоги своего недавнего визита в Минск, уточнил, кого именно, по его мнению, планируется отправлять на работу в Беларусь, пишет telegraf.news.

Как сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на слова Шарифа, между двумя странами «было достигнуто понимание» об отправке в Беларусь 150 000 «квалифицированной пакистанской молодёжи». Шариф добавил, что отправлять их будут «исключительно по заслугам».

Это заявление прозвучало после того, как сам Шахбаз Шариф оценил свой визит в Минск как «выгодный и успешный».

По словам Шарифа, уехавшие работать за границу граждане «трудятся день и ночь, прославляя имя Пакистана». При этом, по его данным, они ежегодно отправляют денежные переводы в страну «на миллиарды долларов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com