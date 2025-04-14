Украина получила почти $1 миллиард от Британии за счет росактивов
- 14.04.2025, 18:36
Планируется еще один транш.
Великобритания в понедельник, 14 апреля, направила Украине 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках кредитного механизма «Группы семи» с использованием замороженных активов России, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
Последний британский транш Украине является вторым из трех запланированных платежей на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов. Первый состоялся 6 марта и составил 752 млн фунтов стерлингов.
Остальные средства, как планируется, будут выплачены в 2026 году.
«Мир меняется на наших глазах, перекроенный глобальной нестабильностью, в частности российской агрессией в Украине», – прокомментировала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.