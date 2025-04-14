ВСУ ликвидировали очень важную и редкую цель на фронте 1 14.04.2025, 18:48

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Это не только тактическая, но и важная символическая победа.

Украинская армия подтверждено уничтожила на фронте вторую самоходную артиллерийскую установку М1989 Koksan, поставленную России Северной Кореей.

Это не только тактическая, но и важная символическая победа. На днях бойцы подразделения ударных БПЛА «Черный Стриж» уничтожили одну из самых редких целей в зоне боевых действий — северокорейскую САУ М1989 Koksan. Об этом сообщил украинский военный аналитик Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Это вторая подтвержденная ликвидация данной установки на территории Украины — первую такую САУ бойцы 412 полка беспилотных систем Nemesis уничтожили 18 февраля 2025 года в Луганской области.

САУ М1989 Koksan — это тяжелая дальнобойная самоходная артиллерийская установка производства КНДР. Ее дальность стрельбы составляет от 40 до 60 километров, что позволяет врагу располагать ее глубоко в тылу, вне досягаемости большинства стандартных средств поражения.

Россия использует эти установки крайне осторожно, пряча их на безопасных дистанциях. Однако даже такие меры предосторожности не спасли технику от украинских операторов БПЛА.

Коваленко подчеркивает, что уничтожение Koksan — это больше, чем просто минус одна артсистема. Это симптом глубокой деградации российской армии, которая из-за огромных потерь в собственной артиллерии вынуждена закупать устаревшее вооружение у изолированной Северной Кореи.

Россия не справляется с нагрузкой на артиллерию и вынуждена обращаться к международным изгоям, отмечает Коваленко. Украина же демонстрирует точечную, методичную и стратегически выверенную работу по устранению даже таких редких, но опасных целей.

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