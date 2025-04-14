Взятые в плен ВСУ китайцы рассказали, как попали на войну против Украины 1 14.04.2025, 19:10

1,288

Они заявили, что «попали в ловушку» РФ.

Граждане Китая, которые попали в плен ВСУ, утверждают, что не хотели участвовать в боях против Украины. Но россияне насильно отправили их на фронт.

Как передает РБК-Украина, об этом китайцы заявили на пресс-конференции.

Оба китайца признались, что подписали контракт с российской армией даже не имея боевого опыта. По словам одного из них, он хотел работать с «медицинской реабилитацией», но после приезда в Россию его сразу отправили на фронт. При этом второй гражданин КНР заверил, что он якобы не хотел отправляться на фронт, но его заставили.

У меня была обычная работа в Китае, семья, супруга, родители. Из-за того, что я потерял работу во время COVID, я решил найти такую подработку, - сказал Ванг Гуанцзюн.

Также он добавил, что образ РФ в китайском информпространстве подается как дружественный, чем россияне пользуются.

«Пользуясь доверием к РФ, затягивают граждан Китая. Могу назвать это ловушкой», — подчеркнул Ван Гуанцзюнь.

В свою очередь Чжанг Ренбо отметил, что по китайским меркам его семья была состоятельной.

- Проблем у нас не было, денег хватало сверху. Я сначала уехал в Россию путешествовать, а потом решил заработать денег. Но не ожидал, что окажусь на войне, - добавил он.

Чжанг Ренбо уточнил, что 20 декабря 2024 года прибыл в Москву и там пробыл неделю. Уже 28 декабря он приехал в Ростов, где находился шесть дней.

Потом его и других солдат направили во временно оккупированный Донецк. Там они около месяца общались с другими иностранцами, которые воевали на стороне РФ, пока его не отправили непосредственно на фронт.

Как Россия использовала граждан КНР

Их командиром был россиянин. Он отдавал приказы китайцам без переводчика, все объяснял жестами. И это при том, что в подразделении одного было 10 граждан КНР, а второго - двое.

Китайцы рассказали, что их использовали для тяжелых работ. Непосредственно в боевых действиях они участвовать не успели - одного ранили, а второй сдался. Оба хотят, чтобы их обменяли.

Как правило, граждане КНР используют посредников преимущественно иностранцами, чтобы присоединится к российской армии.

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Позже он уточнил, что всего Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com