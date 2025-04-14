В Беларуси закрывают для пассажиров 30-километровую железнодорожную ветку 14.04.2025, 19:25

По ней пока еще ходит необычный поезд.

В Беларуси для пассажиров закрывают не просто станцию, а целую железнодорожную линию длиной более 30 километров с восемью станциями. По этой линии пока еще ходит (до закрытия осталось всего полтора месяца) уникальный поезд, пишет Blizko.by.

Что произошло?

Краевед и блогер Денис Блищ выложил фотографию объявления, которой с ним поделился один из подписчиков. В объявлении говорится:

«С 26 мая 2025 года поезда региональных линий эконом-класса №961, №963 Осиповичи — Гродзянка (отправлением из Осиповичей 09:41 и 20:57, прибытием на станцию Гродзянка в 11:15 и 22:34), №964 Гродзянка — Осиповичи (отправлением из Гродзянки в 16:28, прибытием в Осиповичи в 17:58); с 27 мая 2025 года поезд региональных линий эконом-класса №962 Гродзянка — Осиповичи (отправлением из Гродзянки в 06:03, прибытием в Осиповичи в 07:32) отменяются».

Кто-то может подумать: ну и ладно, всего два поезда отменили. Но дело в том, что эти два поезда в день — это вообще все поезда, идущие в том направлении, все 100% поездов.

До закрытия пассажирского движения остается чуть больше месяца.

Что это за направление?

Железнодорожная ветка Осиповичи — Гродзянка — уникальная по белорусским меркам линия. Находится она в Могилевской области и самым своим кончиком заходит также в Минскую область. Об уникальности скажем чуть ниже, пока немного истории.

От главного хода Осиповичи — Минск на станции Верейцы ответвляется путь, идущий на северо-восток района. Там, среди лесов, в 1905 году был построен лесопильный завод у крохотного поселения Гродзянка. Леса было много, вывозить его надо было более эффективно, чем просто телегами, поэтому промышленник Николай Радзивилл организовал акционерное общество, и в 1911 году была открыта железнодорожная линия в Гродзянку. Эта ветка появилась раньше, чем более важные линии Осиповичи — Могилев или Жлобин — Калинковичи, соединяющие крупные узловые станции.

На ней были промежуточные остановки и станции, также от станции Уборок сделали еще одно ответвление на юго-запад, на станцию Завишино. В Уборке даже был разворотный паровозный круг.

На старых картах в Гродзянке можно рассмотреть сокращение «Пильн.» — пильня, лесопилка, то есть. Тут вообще многие населенные пункты так или иначе связаны с лесом деревни Деражно и Старое Деражно (эти названия, также как и Дражня, означают место разделки леса), лесной техникум, смолокурни при станциях.

Линию на Завишино разобрали в 1953-м, и осталась только главная линия: Осиповичи — Верейцы — Гродзянка с промежуточными остановками и станциями Цель, Лапичи, Осово, Гомоновка, Уборок, Погорелое, разъезд Лозовой и собственно станция Гродзянка. Длина линии от Верейцев до Гродзянки — 34 км, а весь путь от Осиповичей — 44 км.

Кстати, именно на этой линии проходили испытания одновагонного дизель-поезда ДП1 производства польского завода PESA, которых БЖД закупила шесть штук и которые сейчас работают в депо Могилева и Калинковичей.

В чем уникальность линии?

Пока пассажирское движение по линии не закрыли, здесь ходит единственный (причем единственный уже много-много лет) грузопассажирский поезд. Что это значит? То, что к тепловозу М62 прицеплены одновременно и пассажирские, и товарные вагоны.

Все вы могли видеть на других линиях у пассажирского поезда прицепленный к обычным вагонам почтовый вагон. Но в случае с Гродзянкой речь не о почтовых вагонах, а именно о товарных. То есть, это могут быть в разных сочетаниях открытые полуплатформы, вагоны-хопперы для сыпучих грузов, закрытые вагоны, полувагоны для перевозки леса, цистерны и т.п. И вот такие вагоны прицеплялись одновременно с пассажирскими. Чаще прицепляли один пассажирский, и лишь иногда в летнее время могли добавлять второй.

Бывало и такое, что в путь отправлялся тепловоз только с одним-единственным вагоном — пассажирским — без товарных вообще.

Еще одна особенность линии состоит в том, что это, похоже, последнее место в Беларуси, где можно прокатиться на вагоне с деревянными сиденьями. В день поездки журналистов по линии к поезду был прицеплен лишь один пассажирский вагон: выпущен в 1976 году на Калининском вагоностроительном заводе (в Твери) и прошел несколько капремонтов на гомельском заводе.

Деревянные лавки, размещенные по схеме 2+3, пронумерованы, всего в вагоне 95 сидячих мест. Но такое число пассажиров едва ли когда-нибудь набиралось в поезде: чаще едут не более десятка, максимум двух десятков пассажиров, если только компания любителей железных дорог не отправлялась на «покатушки».

Когда именно ходят поезда?

Сейчас в расписании два поезда: один ежедневный, второй по выходным. Схема их движения такая. Поезд №963 отправляется из Осиповичей ежедневно вечером и прибывает в Гродзянку в половину одиннадцатого. Там он ночует, а в шесть утра следующего дня отправляется обратно в Осиповичи. По выходным добавляется еще один поезд: утром он отправляется из Осиповичей и прибывает в Гродзянку вскоре после одиннадцати, а в полпятого вечера идет обратно на Осиповичи.

Несколько лет назад оба поезда были ежедневными.

Время в пути составляет от 1 часа 29 минут до 1 часа 37 минут. То есть, средняя скорость движения составляет всего лишь около 27-29 км/ч. Цена билета — 1 рубль 76 копеек.

Почему поезда отменяют?

В тексте объявления сказано, почему пассажирские поезда отменяют:

«В связи с очень низким пассажиропотоком, а также наличием автобусного сообщения на участке Осиповичи — Гродзянка».

Расписание автобусов показывает, что в ходу два ежедневных автобуса Осиповичи — Гродзянка (отправлением из Осиповичей около половины седьмого утра и около часу дня), а по пятницам и субботам к ним добавляется третий автобус. Расстояние в 53 км автобус проходит за 1 час 30 минут — 1 час 50 минут. Кроме того, жители части деревень недалеко от железной дороги также могут воспользоваться автобусами Осиповичи — Жорновка и Осиповичи — Погорелое.

Поезда отменят совсем?

В объявлении сказано о закрытии пассажирского движения. Но движение грузовое наверняка останется. В начале статьи мы сказали, что самым своим кончиком линия немного заходит на территорию Минской области.

Пассажирское движение заканчивается в Гродзянке еще на Могилевщине (Осиповичский район), но рельсы идут дальше на север и приводят в Пуховичский район Минщины. Там, между деревнями Ляды, Речки, Луч, Тадуличи и Колеины находятся несколько предприятий, ради которых железнодорожную линию столетнего возраста и продлили.

В первую очередь, это нефтебитумный завод. Он так и называется: унитарное предприятие «Нефтебитумный завод». Он зародился в 1991 году возле деревни Колеины как малое предприятие «Вёска», а полноценным заводом стал в 1997-м. Предприятие создавалось под программу развития сети автомобильных дорог Минской области. Сегодня это крупнейший в стране производитель дорожного битума, битумных эмульсий, холодного асфальта, кровельной мастики и другой схожей продукции.

Чуть севернее, у деревни Тадуличи, находится асфальтобетонный завод. Вот там, перед автодорогой Н9918, связывающей Ляды и Речки, рельсы заканчиваются совсем.

В корпоративной газете «Железнодорожник Беларуси» начальница станции Гродзянка Ирина Харитончик рассказывала:

«Всего у нас более 30 постоянных клиентов. Среди них предприятия не только Осиповичского района, но и соседних Червенского и Березинского: производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод», ОАО «Червенский райагросервис», ДРСУ-31 РУП «Дорожно-строительный трест №5», ДРСУ №121 — филиал КУП «Минскоблдорстрой», ГЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», ГЛХУ «Жорновская экспериментальная лесная база Института леса НАН Беларуси», ОАО «ФанДОК»».

Например, за 7 месяцев 2014 года на станции Гродзянка погрузили более 10 тысяч вагонов, а выгрузили 9.951 вагон, что, соответственно в 18 (!) и 6 раз больше, чем за такой же период 2013 года. То есть, в среднем каждый день загружали и разгружали примерно по 47 вагонов.

Когда состав приезжает из Осиповичей в Гродзянку, то тепловоз отцепляет пассажирские вагоны, а грузовые отвозит в Тадуличи на нефтебитумный завод, оттуда забирает другую партию вагонов, в Гродзянке подхватывает вагоны с деревом или другим грузом и постепенно формирует состав на обратный путь.

Так что без движения железнодорожная линия вряд ли останется, зато руководство железной дороги сможет сэкономить на обслуживании пассажирской ее части: залы ожидания, продажа и проверка билетов и собственно отправка поезда только потому, что график обязывал.

Во время нашей собственной поездки в Гродзянку и обратно товарных вагонов не было совсем. Это значит, что товарные вагоны можно будет собирать-сцеплять не к конкретному расписанию ежедневного поезда, а «по мере наполнения».

Это же уже не первая закрытая железнодорожная линия в Беларуси?

Hачиная с 2014 года в Беларуси закрыли пассажирское движение по нескольким веткам. Особенно усилился этот процесс после пандемии коронавируса.

Вот краткий список линий, где больше нет никакого пассажирского движения.

Кричев — Шестеровка (и промежуточные остановки Кричев-2 и Звезда);

Белынковичи — Журбин (и промежуточная остановка Бони);

Тереховка — Куток;

Горынь — Бухличи;

Андреевичи — Берестовица (и промежуточные Мстибово, Лесники, Рудавка, Жиличи);

Паречье — Учитель (и промежуточная остановка Чернуха).

Кроме того, закрылись остановочные пункты на некоторых других линиях, где пассажирские поезда ходят, но не останавливаются.

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