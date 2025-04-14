Трамп ждет «хороших предложений» о перемирии на фоне ударов РФ по мирным украинцам 9 14.04.2025, 19:52

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Об этом президент США заявил во время встречи с главой Сальвадора.

Президент США Дональд Трамп ожидает «очень хорошие предложения» о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

- Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения, - заявил Трамп.

Такое заявление Трампа прозвучало на фоне жестоких ударов России по мирным городам Украины.

В частности, 4 апреля Россия ударила баллистикой с кассетной боевой частью по жилому району Кривого Рога. Взрыв прогремел прямо возле детской площадки. В результате такого обстрела погибли 19 людей, среди которых девять детей.

При этом вчера, 13 апреля, оккупанты запустили две баллистические ракеты по Сумам. Там уже известно о по меньшей мере 35 погибших, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний подросток.

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