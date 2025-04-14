«Авианосец - это мощнейшая сила» 14.04.2025, 20:09

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Эксперт рассказал о лидерстве Франции в ЕС.

Франция собирается удвоить оборонный бюджет страны до 2030 года и запустить крупные оборонные проекты. Такие планы озвучил президент Эммануэль Макрон. Сейчас военный бюджет страны составляет около 50 млрд евро — это 2% ВВП. Кроме того, Макрон одним из первых среди лидеров стран-партнеров Украины высказался о терроре россиян в Сумах.

Он акцентировал, что Россия начала эту войну и стремится ее продолжать. Тут Франция занимает однозначную позицию, отметил эксперт украинского Центра международных исследований ОНУ им. И.И. Мечникова Денис Кузьмин.

Это хорошо, конечно, что Франция занимает столь однозначную позицию, и Макрон лично, несмотря на то, что он больше не будет переизбираться президентом. Но не факт, что следующий президент продолжит на 100% его политику. Мы должны не забывать о том, что когда началась война, а потом и полномасштабное вторжение РФ, многие опасались позиции Франции.

Мы увидели, что за эти три года Франция от первых очень сдержанных комментариев в первые дни полномасштабного вторжения дошла до более чем однозначной позиции, — отметил спикер.

Денис Кузьмин акцентировал: это уже не та Франция, что была в начале ХХ века. Это самое мощное в военном отношении государство в Европе и в европейской части НАТО.

- Франция еще с 1950-х годов, после советского кризиса, поняла, что они не могут править миром самостоятельно. Она может реализовывать свои глобальные мировые амбиции, будучи европейским лидером. То есть самостоятельно им сложно конкурировать с США, Китаем, Индией и даже с Российской Федерацией. Но стать лидером объединенной Европы — в этом отношении видится как раз национальный интерес Франции. На это все было заточено. Во Франции фактически сохранилось все оборонное и оружейное производство, — пояснил эксперт.

По его словам, из всех европейских государств только у Франции есть свой авианосец.

- Даже англичане не могут толком наладить ничего, у них всего четыре подводные лодки остались с ядерным оружием. У французов есть своя, пусть не триада, но диада. То есть это ядерное оружие, которое не в шахтах, а на авианосце «Шарль-де-Голль», где к самолетам может прикрепляться ракета с ядерным зарядом. Авианосец — это мощнейшая сила. Ни Германия, ни Турция даже мечтать не могут пока построить такое. Во Франции есть все циклы производства. Им нужно сейчас не только выделять деньги, а всячески наращивать, — считает Кузьмин.

Кроме того, он акцентировал, что для использования такого оружия достаточно приказа главы государства, президента Франции. Никакие одобрения парламента, референдумы не нужны. Украина в этом случае, по словам эксперта, может только приветствовать амбициозность французских заявлений, которые должны подкрепляться финансами и увеличением собственного автономного производства.

- Полностью заменить Соединенные Штаты они не могут в европейской модели безопасности. Французы не передадут контроль над ядерным оружием. В производство интегрироваться тоже крайне сложно, потому что каждый отстаивает свои модели вооружений. Итальянцы — свои, немцы — свои, французы — имеют самые мощные, — отметил гость эфира.

Он также пояснил ситуацию касательно создания новых союзов по безопасности в Европе.

- Для этого было создано НАТО. Когда летит турецкий бомбардировщик, чтобы французский мог его в воздухе подзарядить, и все было одинаково, и пилоты говорили на одном языке. То есть это все более-менее налажено. Вопрос, в каком формате это (создание нового союза, — ред.) может быть. С моей точки зрения, самый реалистичный вариант — просто согласие Соединенных Штатов. Потому что без американской космической разведки, без этого прикрытия никто никуда, — считает Кузьмин.

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