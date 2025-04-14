Пенсионер женился и лишился квартиры в Минске 1 14.04.2025, 20:18

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Как так вышло?

Иногда в голове у мошенников рождаются удивительные идеи, как завладеть чужим добром и при этом выйти сухими из воды. Об одной из них рассказали в прокуратуре Минской области, пишет «Онлайнер».

Аферисты фиктивно женили одинокого минчанина на жительнице райцентра, чтобы завладеть квартирой, а после ее продать. Женитьба по расчету обернулась уголовным делом.

Эта история началась в июне 2021 года. Один из обвиняемых познакомился с 63-летним мужчиной и в разговоре узнал о том, что пенсионер живет один в собственной квартире в Минске. Не долго думая, аферист придумал схему, как завладеть его жильем. Для этого он задействовал 63-летнюю жительницу Гомельской области, которой предложил заключить с минчанином фиктивный брак. За это фигурант дела пообещал ей материальное вознаграждение. Женщина не раздумывая согласилась и в июне 2021 года расписалась с владельцем однушки в местном сельсовете.

В июле 2021 года пенсионер выдал доверенность своей супруге, чтобы та продала принадлежащую ему квартиру. В этом же месяце женщина заключила договор купли-продажи.

Как выяснилось чуть позже, к моменту совершения в отношении него противоправных действий пенсионер страдал психическим расстройством. В связи с этим решением суда Фрунзенского района Минска выданная им доверенность на продажу квартиры, а также договор купли-продажи и госрегистрация этой сделки признаны недействительными.

Более того, в октябре 2023 года решением названного суда пожилой мужчина признан недееспособным и зачислен на постоянное проживание и государственное обеспечение в социальный пансионат.

В целях защиты имущественных прав недееспособного в дальнейшем прокуратура Минского района обратилась в суд с иском о признании недействительным заключенного им брака с жительницей Гомельской области.

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