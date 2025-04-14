Состоялся второй в истории полностью женский полет в космос 14.04.2025, 20:55

Команда состояла из шести человек.

Первый полностью женский полет в космос совершила 62 года назад Валентина Терешкова — она стартовала с земли на корабле «Восток-6» в полном одиночестве. В этот раз команда состояла из шести человек, включая певицу Кэти Пэрри и Лорен Санчес — журналистку и невесту основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса. Именно компания Blue Origin и отправила в космос полностью женский экипаж, сообщает BBC.

Стартовал полет с космодрома Launch Site One в Западном Техасе 14 апреля в 08:30 по местному времени (16:30 — по минскому). Помимо Пэрри и Санчес, в состав экипажа вошли: телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, кинопродюсер Керианн Флинн, две бывшие сотрудницы NASA Аманда Нгуен (биоастронавт и астрофизик) и Аиша Боу (специалист по ракетостроению).

В космос девушки отправились на суборбитальном корабле New Shepard. Для него это был 31-й запуск за всю историю, а с экипажем он летал в 11-й раз. Первый запуск ракеты New Shepard состоялся в 2015 году. Сама компания Blue Origin существует уже 25 лет.

Полет продлился чуть более 10 минут. Команда поднялась на высоту более 100 километров над Землей и пересекла международно признанную условную границу космоса. Экипажу удалось провести несколько минут в невесомости, затем двигатель снова заработал для контролируемого приземления на посадочную площадку Blue Origin в пустыне в 3,2 км к северу от места запуска.

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