«Как говорить со стеной»: Сикорский резко раскритиковал Венгрию 1 14.04.2025, 21:01

Будапешт блокирует открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в ЕС.

Венгрия продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, общаясь с журналистами после заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. По его словам, официальный Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в блоке.

- Есть одна страна – Венгрия – которая не имеет той моральной ясности, которую мы имеем из-за атак, которые осуществляет Путин. Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса. Но это все равно, что говорить со стеной, – подчеркнул польский министр.

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