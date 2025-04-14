«Купила проездной и семь дней подряд каталась, изучая маршруты» 14.04.2025, 21:14

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Как белоруска стала водителем трамвая во Вроцлаве.

В Беларуси Ольга работала водителем такси — и после переезда в Польшу сначала продолжила зарабатывать тем же. Но однажды решила начать все с нуля. Попробовала выучиться на косметолога, но быстро поняла, что это не ее путь. Тогда сделала неожиданный выбор — стала водителем трамвая. Белoруска рассказала MOST, как осваивала город, сдавала экзамен на тренажере и что нужно, чтобы устроиться на такую работу.

Наткнулась на объявление

В эмиграции Ольга с 2021 года. Сначала они с детьми переехали в Украину, а после начала боевых действий нашли убежище в Польше. Выбрали для жизни Вроцлав. Там Ольга пошла учиться в полицеальную школу — выбрала косметологию. Но признается, что училась там скорее для изучения польского языка.

— Когда я поняла, что косметология — не мое, я пошла работать в такси. У меня большой опыт — в Беларуси я этому ремеслу отдала 12 лет. Но в такси было грустно: работать приходилось практически без выходных.

После окончания школы Ольга встала на учет на биржу труда в поисках более стабильной работы. Такси оставалось «планом Б».

— Мне предлагали разные вакансии, но ничего не подходило. И вот однажды я случайно наткнулась на объявление: искали людей, готовых учиться и работать водителями трамваев.

Ольга зашла на сайт MPK Wrocław — муниципального транспортного оператора. Там она нашла информацию о бесплатном обучении с обязательной отработкой три года.

— Если ты учишься и не отрабатываешь, нужно вернуть 13 тысяч злотых (почти 3,5 тысячи долларов по курсу на 14.04.2025. — Прим. ред.). А если устраиваешься к ним на работу — никто ничего не вычитает. Это как обязательная отработка после университета в Беларуси.

Перед учебой три собеседования

Ольга подала заявку в феврале 2024 года. Ответа не было. Она звонила — обещали сообщить, когда начнется набор. Но никто так и не позвонил. Тогда она поехала в офис MPK лично, рассказала о себе и выразила желание учиться и работать.

Регулярные напоминания сработали — в мае ей перезвонили и пригласили на собеседование.

— Всего у меня было три собеседования. Первое — по телефону. Задавали вопросы, где работала, какой статус пребывания, уровень языка. Я прошла: у меня ВНЖ, доступ к рынку труда и опыт в такси.

Второе собеседование было онлайн — нужно было определить, каким маршрутом трамвая доехать до определенных точек Вроцлава. А я город слабо знала по маршрутам городского транспорта, за исключением своего района. Пришлось воспользоваться подсказками дочери — и экзамен был сдан.

Третье собеседование проходило в здании MPK. Там установлен тренажер кабины трамвая — почти как настоящий. Инструкторы оценивали поведение за рулем и внимание к дорожным знакам.

— Когда выходишь с тренажера, первый вопрос: «Понравилось?» Я была в восторге!

«Пани не сдаст экзамен»

Энтузиазм и желание работать водителем трамвая подкупили инструкторов. И они после трех собеседований предложили Ольге отучиться на курсах. Занятия начались в июне, а экзамен белoруска сдавала в ноябре. Город Ольга изучала в последний момент.

— У меня оставалось предпоследнее занятие перед внутренним экзаменом, и проводил его строгий инструктор. Мы с ним выехали в город, и он начал меня тестировать на знание города и линий. Я ничего толком не знала. Он был очень недоволен в конце занятия. Отчитал меня и в конце сказал: «Пани не сдаст экзамен, если прямо сейчас срочно не возьмется за учебу». Я так расстроилась, вышла с занятий и расплакалась. Мне было очень стыдно перед инструктором.

В тот же день белoруска купила проездной и семь дней подряд с утра до вечера каталась на трамваях, изучая маршруты. С картой Вроцлава в руках — рисовала дороги и запоминала остановки и повороты.

— Внутренний и внешний экзамены я сдала с первого раза. После подошла к тому инструктору и поблагодарила его за тот пинок. Он мне реально помог.

После экзаменов нужно было отъездить 60 часов с опытным инструктором. Это шесть рабочих дней. В середине декабря 2024 года Ольга официально устроилась на работу в MPK. После этого она стала полноправным водителем трамвая с испытательным сроком.

— Всем новичкам дают три месяца испытательного срока, потом временный договор на год, и после этого можно заключать на несколько лет.

Стабильность и TikTok

Ольга признается, что ей нравится новая работа даже больше, чем такси. Водитель трамвая — это стабильность и социальные гарантии.

— Среднечасовой заработок выше, чем в такси. В месяц можно заработать от 5300 до 7500 злотых (от 1400 до 1984 долларов. — Прим. ред.) в зависимости от переработок. Есть оплачиваемые больничные, отпуск, премии к праздникам. Я не жалею, что выбрала эту профессию.

График непростой, но, по словам Ольги, ко всему можно привыкнуть.

— Первая смена начинается в 3.37 — в это время водитель уже должен оформлять документы. Вставать приходится в 2.00. В месяц — 21 рабочий день, около 168 часов. Они распределяются по графику: три смены первых — выходной, четыре смены вторых — два выходных и так далее.

С 2024 года Ольга ведет TikTok. Сначала рассказывала о такси, потом — о работе на трамвае.

— Людям интересно, они пишут, задают вопросы: как устроиться, до какого возраста принимают? А принимают до предпенсионного возраста. Кстати, я не одна из Беларуси, кто работает водителем трамвая во Вроцлаве. Есть мужчины с опытом работы на трамваях в Беларуси — они говорят, что в Польше условия лучше: выше зарплата и длиннее перерывы. Я не могу сравнить, но мне здесь нравится.

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