Трамп сделал новое заявление о виновных в войне в Украине 21 14.04.2025, 21:16

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Один из них - Путин.

Президент США Дональд Трамп считает, что в войне России против Украины «виноваты уже три человека». Один из них - российский диктатор Путин.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

- Байден мог бы остановить это (речь о войне - ред.), Зеленский мог бы остановить это, а Путин не должен был начинать это. Миллионы людей погибли из-за трех человек. Я бы сказал, трех человек. Скажем, Путин - номер один. Но, скажем, Байден, который понятия не имел, что, черт возьми, он делает, номер два. И Зеленский. Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это, - заявил Трамп.

Он снова упомянул, что война России против Украины - это якобы «война Байдена», и он пытается ее остановить.

«Это поле для убийств, это как Гражданская война (вероятно, речь о Гражданской войне в США - ред.). Я смотрю на спутниковые снимки», - добавил американский президент.

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