На огороде в Ушачах нашли следы древнего поселения 14.04.2025, 21:26

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Поселок оказался древнее на 500 лет.

Во время рутинного археологического обследования перед строительством газопровода в самом центре Ушач на Витебщине ученые из Института истории НАН Беларуси нашли следы древнего поселения, которое существовало здесь еще в X—XI веках.

Археологи обнаружили древние слои как минимум X—XI веков в самом центре горпоселка — в 300 метрах от райисполкома. В земле нашли фрагменты гончарной и лепной керамики, а также бронзовый наконечник шейной гривны.

Шейная гривна — украшение типа обруча из броных, серебра или сплава, которое носили на шее (по-старославянски — на гриве).

Находки свидетельствуют о том, что в X—XI веках здесь уже было поселение, а значит это переписывает историю Ушач, отметил сотрудник Института истории НАН Беларуси Марат Климов:

— Раньше считалось, что Ушачи впервые упоминаются только в XVI веке в составе Полоцкого воеводства. Но теперь оказалось, что люди жили здесь на 500 лет раньше. Это меняет представление об истории заселения этих земель.

Ушачи известны археологическими раскопками курганов, а древние поселения оставались «за кадром». Поэтому, условно, можно сказать, что нашли древнее поселение в самих Ушачах. Об остальном можно судить уже после основательных археологических раскопок.

Но будут ли они, вопрос остается открытым, сказал Климов:

— Памятник истории находится на месте современных огородов жителей райцентра. Из-за этого, к сожалению, исследование может столкнуться с трудностями. Но уже точно можно сказать, что Ушачи на 500 лет старше.

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