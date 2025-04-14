Россия снова ударила баллистической ракетой по Сумам 9 14.04.2025, 21:29

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(Обновлено) Прогремел взрыв.

Российские оккупанты сегодня, 14 апреля, снова атаковали Сумы. Враг использовал баллистическую ракету.

«Приход баллистического вооружения врага в городе Сумы», - сказано в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Деталей о том, куда ударили россияне, и какой именно ракетой, пока нет.

Ранее украинские военные в сети сообщали о взрыве в Сумах во время воздушной тревоги.

Позже, в 21:45 по Минску, в Сумской областной военной администрации отметили, что «прилет» был зафиксирован в окрестностях Сумской городской общины.

«Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются», - добавили в ведомстве.

Напомним, россияне вчера, 13 апреля, в Вербное воскресенье, уже били по Сумам баллистикой. Враг запустил по центру города сразу две баллистических ракеты. «Прилет» был в место, где находилось большое количество мирных жителей.

Согласно последним данным, известно о 35 погибших и 117 пострадавших. В частности, от удара погибли 11-летний мальчик и 17-летний подросток.

Россияне использовали для атаки ракету с кассетной боевой частью - чтобы было как можно больше жертв.

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