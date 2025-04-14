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Эксперт рассказал, какую ПВО может разрабатывать Украина

  • 14.04.2025, 22:15
Эксперт рассказал, какую ПВО может разрабатывать Украина

«Лучше Patriot».

Украина может заниматься разработкой собственной системы ПВО, которая по параметрам превосходит американский Patriot.

Об этом в РБК-Украина заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

По мнению Криволапа, Украина может заниматься разработкой собственной ПВО, которая была представлена еще в 2026 году Южным машиностроительным заводом.

- Скорее всего, речь идет о разработке Южмаш, которая была представлена еще в 2016 году. Она существует в эскизном проектировании, в каких-то макетах, но не существует в каком-то готовом виде, - рассказал Криволап.

По его словам, в эту разработку заложены очень высокие технические параметры.

- Они опережают Patriot. Но надо понимать, что эта установка начала разрабатываться через 30 лет после того, как Patriot сделал PAC-3, который сбивает баллистические ракеты, - отметил эксперт.

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