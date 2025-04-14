«Не удастся усидеть на двух стульях»
- 14.04.2025, 22:37
Чем грозит Путину обострение отношений США и Китая.
Тарифная война президента США Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб Китаю. Это соответственно скажется на России, которая имеет тесные экономические связи с КНР.
Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал «24 Каналу», как Пекин может повлиять на Москву, если США усилят давление на китайскую экономику. Также эксперты издания The Hill считают, что союз России и Китая – не «ситуативное партнерство», а прочный альянс, который базируется на общем видении мира без США.
Большой риск для путинского режима
Экономический обозреватель объяснил, как Китай в условиях притеснения собственных экономических возможностей может влиять на Россию.
- Прежде всего Пекин хочет, чтобы Владимир Путин был на китайской стороне и стал тараном против Трампа, – подчеркнул он.
Однако в этом смысле интересы Кремля и Си Цзиньпина расходятся. Путин, по мнению Ширяева, наоборот хочет заключить соглашения с США и отдать им, в частности, Арктику и Сибирь.
Однако в этом основная неустойчивость и большой риск для путинского режима. Если и дальше будет расти противостояние, то Китай потянет на себя Россию. Тогда как заметил экономический обозреватель, возможен белорусский вариант, когда Пекин и Москва станут чуть ли не союзниками и вместе будут противостоять США.
- В той ситуации Путину придется делать выбор, потому что он не сможет усидеть на двух стульях, – уверен Вячеслав Ширяев.
Поэтому обострение отношений между США и Китаем придаст нестабильности путинскому плану, который, по его словам, предусматривает дружбу России с Соединенными Штатами, заключение соглашения и экономические преференции.
Глава Кремля продает этот нарратив, которым поддерживает сейчас фондовый рынок и национальную валюту. Поэтому, добавил экономический обозреватель, чем скорее этот миф будет разбит, тем большие убытки понесет режим, а также авторитет и лидерство Путина.