«Не удастся усидеть на двух стульях» 14.04.2025, 22:37

Чем грозит Путину обострение отношений США и Китая.

Тарифная война президента США Дональда Трампа может нанести серьезный ущерб Китаю. Это соответственно скажется на России, которая имеет тесные экономические связи с КНР.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал «24 Каналу», как Пекин может повлиять на Москву, если США усилят давление на китайскую экономику. Также эксперты издания The Hill считают, что союз России и Китая – не «ситуативное партнерство», а прочный альянс, который базируется на общем видении мира без США.

Большой риск для путинского режима

Экономический обозреватель объяснил, как Китай в условиях притеснения собственных экономических возможностей может влиять на Россию.

- Прежде всего Пекин хочет, чтобы Владимир Путин был на китайской стороне и стал тараном против Трампа, – подчеркнул он.

Однако в этом смысле интересы Кремля и Си Цзиньпина расходятся. Путин, по мнению Ширяева, наоборот хочет заключить соглашения с США и отдать им, в частности, Арктику и Сибирь.

Однако в этом основная неустойчивость и большой риск для путинского режима. Если и дальше будет расти противостояние, то Китай потянет на себя Россию. Тогда как заметил экономический обозреватель, возможен белорусский вариант, когда Пекин и Москва станут чуть ли не союзниками и вместе будут противостоять США.

- В той ситуации Путину придется делать выбор, потому что он не сможет усидеть на двух стульях, – уверен Вячеслав Ширяев.

Поэтому обострение отношений между США и Китаем придаст нестабильности путинскому плану, который, по его словам, предусматривает дружбу России с Соединенными Штатами, заключение соглашения и экономические преференции.

Глава Кремля продает этот нарратив, которым поддерживает сейчас фондовый рынок и национальную валюту. Поэтому, добавил экономический обозреватель, чем скорее этот миф будет разбит, тем большие убытки понесет режим, а также авторитет и лидерство Путина.

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